Affaires mondiales Canada accusé d’envoyer des messages contradictoires aux Afghans

Il ne reste, pour le moment, que la voie terrestre vers les pays frontaliers pour espérer les rejoindre les représentations consulaires des pays occidentaux, notamment canadiennes, afin de finaliser les démarches administratives.

Or, la route est incertaine et les aspirants à l’exil devront payer des passeurs pour éventuellement traverser les frontières. De plus, les routes sont maintenant contrôlées par les talibans.

Des ONG canadiennes s’interrogent d’ailleurs si elles doivent encourager les anciens interprètes et leurs familles à prendre le risque de fuir vers le Pakistan, où ils peuvent demander l'asile.

Je ne sais pas , a admis le cofondateur de l'organisme pour réfugiés Northern Lights Canada, Stephen Watt, qui a travaillé en collaboration avec d'anciens interprètes, entre autres.

Je leur dis : essayez de rester en vie. Essayez de fuir si vous le pouvez. Mais ce ne sont pas des réponses concrètes pour eux.

Affaires mondiales Canada, de son côté, a averti les Afghans qui ont déposé une demande dans le cadre d'un programme spécial de ne pas se rendre à la frontière avec le Pakistan.

Une copie du message obtenu par La Presse canadienne indique plutôt qu'ils devraient s'abriter sur place, étant donné l'évolution rapide de la situation .

Mais le message indique aussi que si des personnes décident d'assumer le risque de voyager, le gouvernement pakistanais essaiera de faciliter l'entrée au Pakistan des personnes parrainées par le Canada, à la demande du Haut-commissariat du Canada au Pakistan .

M. Watt, de Northern Lights Canada, a accusé le gouvernement canadien de donner aux Afghans désespérés des messages contradictoires en leur déconseillant de se rendre au Pakistan tout en leur laissant miroiter une lueur d'espoir.

Ce genre de message contradictoire pourrait bien entraîner la mort de ces personnes. Une citation de :Stephen Watt, cofondateur de l'organisme pour réfugiés Northern Lights Canada

L’engagement du Canada

Jeudi dernier, Marc Garneau, le ministre des Affaires étrangères, a affirmé que le Canada s’engageait à rapatrier tous les Canadiens et les Afghans vulnérables d’Afghanistan.

Il a estimé à 20 000 le nombre des personnes que le Canada veut rapatrier.

On met en place toutes les mesures nécessaires pour accomplir cette tâche-là , a-t-il dit.

M. Garneau a également assuré que les ambassades et les consulats canadiens dans les pays tiers comme le Pakistan ou l’Ouzbékistan étaient prêts à accueillir les personnes qui pourraient éventuellement quitter l’Afghanistan par voie terrestre.

Le ministre a par ailleurs indiqué que l’aéroport de Kaboul pourrait reprendre ses activités comme un aéroport normal dans un avenir proche, soulignant que plusieurs pays discutent avec les talibans à ce sujet.

Par ailleurs, dans une tentative de garder la porte entrouverte, le Conseil de sécurité de l’ONU a adopté lundi une résolution gravant dans le marbre les engagements des talibans à permettre aux Afghans qui le souhaitent de quitter le pays.

En conférence de presse à Granby, Justin Trudeau a quant à lui déclaré que le Canada appuyait cette proposition.