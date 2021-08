C'est leur stratégie, on le voit , s’est emporté le chef Bruno Marchand, lundi, sur le parvis de l’hôtel de ville de Québec.

Selon lui, le projet de transformation du vieux Colisée, qui pourrait être revampé d’ici quelques années pour accueillir des sports émergents, est le parfait exemple d’une annonce préélectorale.

Marie-Josée Savard était là, la semaine passée, pour une annonce faite par le maire qui aura lieu dans trois ans , a-t-il déploré. Il y a vraiment une interférence dans la campagne électorale.

À partir du moment où on utilise les ressources de la Ville pour faire une annonce électorale comme ça, on est en droit de se questionner : est-ce qu'on utilise les ressources financières et humaines de la Ville à bon escient?

Une citation de :Bruno Marchand, chef de Québec forte et fière