Les centres d’examens de conduite continuent d’accumuler des retards

Lorsque Georgois Dalynas-Vatis et Omar El-Baytan sont arrivés, à 6 h 50, soit 10 minutes seulement avant que le centre n'ouvre ses portes, plusieurs personnes faisaient déjà la queue.

Dans toute la province, les personnes qui cherchent à passer leur examen G1 ou leurs examens routiers G2 ou G continuent de faire face à d'énormes files d'attente et à de longs retards dans l'administration des examens en raison des fermetures dues à la pandémie.

À la fin du mois de juillet, il y avait un arriéré de 700 000 examens de conduite sur route. La province a annoncé qu'elle ouvrirait de nouveaux sites d'examen temporaires et embaucherait des examinateurs supplémentaires pour aider à résorber ce retard

Lundi, la province a annoncé qu'elle allait ajouter des centres d’examen de la route temporaires dans les régions où la demande est la plus forte .

À l'extérieur du site de North York, la frustration était palpable. Paul Brason est arrivé moins de 15 minutes après l'ouverture des portes, mais a déclaré que la file d'attente n'avait pas bougé du tout en une demi-heure.

J'ai déjà passé l'examen pratique , a déclaré M. Brason, qui faisait la queue pour mettre à jour son permis physique afin de refléter le fait qu'il avait réussi son examen pour pouvoir conduire une moto.

Je ne suis pas un expert de ce qu'ils font là-dedans, mais c'est un peu lent , a-t-il dit.

M. Brason a suggéré de diviser la file d'attente en deux, une qui pourrait donner la priorité à la gestion de la paperasse et une autre désignée pour ceux qui viennent passer un examen.

Selon un communiqué de presse, la province ouvre des centres temporaires pour les examens routiers G2 et G à Burlington, Markham et East Gwillimbury. D'autres ouvertures sont prévues à Mississauga, dans le sud-ouest de l'Ontario, dans la région du Niagara et à Ottawa ou dans les environs. De plus, l'Ontario affirme qu'elle embauchera 251 examinateurs et qu'elle prolongera les heures d'ouverture de ses centres.

Dans une déclaration envoyée par courriel, un porte-parole du ministère des Transports a déclaré que l'arriéré des examens routiers s'élève actuellement à environ 680 000.

Le ministère n'a pas l'intention d'apporter des changements à l'examen G1 qui est livré sur place , a déclaré le porte-parole, ajoutant que les longues files d'attente sont le résultat des exigences de distanciation physique.

Nous demandons au public de faire preuve de patience à l'égard de ces exigences lorsqu'il se trouve dans un centre DriveTest , a déclaré le porte-parole.

Avec les informations de CBC News