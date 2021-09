Six chercheurs et étudiants de l’Université du Québec à Rimouski (UQAR) ont mené deux projets d’observation à Kugluktuk et à Grise Fiord, au Nunavut, pendant six semaines. Ces projets sont réalisés de pair avec les communautés autochtones sur place et permettront d’étudier les changements qui surviennent sur le littoral où elles habitent.