Le défenseur Michael Pellerin nommé capitaine des Saguenéens

Sa nomination a été dévoilée lundi soir lors de la présentation des joueurs de l'édition 2021-2022 dans le cadre du tournoi de golf au profit de la Fondation d’études Desjardins des Saguenéens. Il se déroulait au Club de golf de Chicoutimi.

Les assistants au capitaine seront Tristan Pelletier, Thomas Belgarde et William Rouleau.

Pellerin a été agréablement surpris lorsque l'entraîneur-chef et directeur général, Yanick Jean, a prononcé son nom au moment d'annoncer qui serait le capitaine, puisqu'il n'avait pas été informé auparavant. Il accorde une grande importance au rôle du capitaine au sein de l'équipe. Dans le fond, ça va vraiment être important parce qu'on a beaucoup de jeunes dans notre équipe, donc je veux montrer l'exemple. Nous, c'est vraiment important d'avoir une bonne éthique de travail et je veux l'apporter pour les jeunes et démontrer les bonnes méthodes de travail qu'on a, nous, avec les Saguenéens , a-t-il indiqué en entrevue lundi soir.

Pellerin a aussi enfilé pour la première fois son nouveau numéro 40, lui qui portait le 4 la saison dernière. Ce numéro, que portait Guy Lafleur avec les Remparts de Québec, a été retiré dans toute la ligue.

Il s'attend tout de même à ce que les Sags offrent une bonne opposition. Ça va être une équipe jeune un peu, on est en début de reconstruction. On va être jeunes, mais en même temps on a encore une couple de vétérans. On va être une équipe vraiment travaillante , a-t-il annoncé aux partisans.

De son côté, Yanick Jean était fier de compter sur son défenseur de 20 ans. Michael Pellerin en sera à une quatrième saison avec les Saguenéens. Il avait été le premier choix des Saguenéens en 2017, alors qu'il avait été sélectionné au 32e rang en deuxième ronde. Il a récolté 15 points en 29 matchs de saison l'an dernier.

C'est quelqu'un qui incarne bien les valeurs de notre organisation. Ça fait cinq ans qu'on l'a repêché, c'est sa quatrième année chez nous. C'est un individu de premier plan, puis on est très contents que Michael puisse être notre capitaine dans l'année où on se dirige , a raconté Yanick Jean à propos de son nouveau capitaine.

La saison débute le 1er octobre

Vendredi dernier, les Saguenéens s'étaient inclinés 6-3 face aux Remparts à Québec.

Le prochain match préparatoire aura lieu seulement le 10 octobre alors que le Drakkar de Baie-Comeau sera à Chicoutimi.

La saison commencera le 1er octobre, également contre le Drakkar à domicile. Si tout se déroule comme prévu, elle prendra fin le 2 avril.

Par ailleurs, Yanick Jean croit que le calendrier 2021-2022 sera moins affecté par la COVID-19 que celui de la saison précédente, où la LHJMQLigue de hockey junior majeur du Québec a quand même été la seule ligue au Canada à couronner un champion. Très, très confiant que tout se déroule bien, tout le monde étant vacciné deux fois, autant les joueurs, les pensions, le personnel également. On espère se diriger dans une saison où tout va être normal , a-t-il partagé.