Coup d’envoi de la campagne de la candidate bloquiste dans Sherbrooke Ensaf Haidar

Devant une soixantaine de militants bloquistes, réunis à son local électoral sur la rue Wellington Nord, à Sherbrooke, Ensaf Haidar a souligné vouloir faire des travailleurs saisonniers, de la sécurité ferroviaire... et surtout des droits de la personne ses chevaux de bataille.

Tant mieux, selon elle, si cette plateforme sert à faire libérer son mari.

Je veux parler aux entreprises saisonnières, je veux parler des trains à Ottawa, je veux parler de beaucoup de choses. Ça aide beaucoup de parler au Parlement pour la libération de Raif, mais aussi pour tous les prisonniers [qui sont] des millions au monde , affirme-t-elle.

La lutte pour les droits des femmes est également dans ses priorités, soutient-elle.

Elle constate par ailleurs que les gens qui l'appuient depuis des années à Sherbrooke s'intéressent à la liberté d'expression dans le monde, une cause qui lui est très chère.

Je suis une femme et je viens d'un pays où je n'ai pas le droit de voter. Et maintenant, j'ai le droit et je veux utiliser ce droit-là. J'ai hâte d'utiliser ce droit.

Ensaf Haidar avait déjà indiqué avoir choisi le Bloc québécois, car il lui ressemble beaucoup et qu'elle souhaitait redonner à Sherbrooke . C'est d'ailleurs le Bloc qui avait déposé la motion, adoptée à l'unanimité, pour demander au ministre fédéral de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté d’accorder la citoyenneté canadienne à Raif Badawi.

Les organismes de Sherbrooke qui défendent les droits des femmes ne veulent pas privilégier une candidate à une autre, mais un tel discours est bien accueilli de leur part. On voit qu'elle a un intérêt pour les droits des femmes , souligne Kelly Laramé, intervenante au dossier communication du Centre d'aide et de lutte contre les agressions à caractère sexuel - Estrie.

Que l'ensemble des candidates à Sherbrooke soient des femmes, on a espoir que nos revendications vont pouvoir les rejoindre et cheminer à Ottawa et cheminer en bonne et due forme.

Une citation de :Marie-Danielle Larocque, agente de communications chez ConcertAction Femmes Estrie