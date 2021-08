Les propriétaires de lots boisés n’arrivent pas à écouler leur bois au N.-B.

Les propriétaires de lots boisés privés du nord du Nouveau-Brunswick sont en difficulté. Ils ont de plus en plus de difficulté à écouler leur bois. Depuis l’an dernier, les scieries n’achètent qu’une partie de leur production.

On fait ce qu’on peut pour essayer de passer notre bois , se désole le propriétaire de lots boisés et entrepreneur forestier Paul Fontaine. Comme d'autres dans l'industrie, il a toutefois de la difficulté à le vendre.

Des centaines de cordes de bois s’accumulent le long des chemins forestiers dans la région, comme sur cette terre privée de la région de Val d’Amour. Photo : Radio-Canada

Tourner le dos au privé

Selon certains propriétaires de lots boisés, les scieries ont un trop grand accès aux terres de la Couronne, ce qui diminue leurs achats dans les lots boisés privés.

Les usines s’approvisionnent toutes sur la Couronne et nous négligent , déclare Paul Fontaine. En étant propriétaire de lots boisés, on ne peut plus leur vendre notre bois, ils nous mettent sur des quotas.

Les difficultés des propriétaires de lots boisés sont relativement récentes. Paul Fontaine affirme qu’il y a quelques années, 30% du bois dans les usines provenait de terres privées.

Dans les dernières années, ça a chuté , explique-t-il. L’année passée c’était autour de 8%, puis, cette année, ce n’est pas encore calculé, mais ça va être encore beaucoup moins.

Le vrai prix du bois

Un autre propriétaire de lots boisés, Marc Levesque, avance que les terres de la Couronne sont devenues les cours à bois des moulins.

Il dénonce lui aussi le trop grand accès aux terres publiques, et surtout le prix des droits de coupe, qu’il considère comme étant dérisoire. Les moulins peuvent avoir le bois beaucoup moins cher qu’ils payent au privé , souligne-t-il.

Cela fait en sorte que le prix du bois sur les terres privées doit demeurer bas pour pouvoir être vendu aux moulins.

Il serait nécessaire, selon Marc Levesque, d’avoir une estimation réaliste du prix du bois au Nouveau-Brunswick.

On devrait avoir un comité indépendant qui évaluera réellement ce que ça vaut, un mètre cube de bois , propose-t-il.

La forêt au Nouveau-Brunswick représente 85 % de tout le territoire de la province. Photo : Radio-Canada

Il va falloir que quelqu’un se mette le pied à terre dans la province , ajoute Paul Fontaine, qui craint pour l’avenir des quelques 8000 propriétaires de lots boisés privés du nord de la province.

Il souhaite une intervention du gouvernement provincial dans le dossier.

De son côté, Marc Levesque se contente pour le moment de faire de la sylviculture sur ces terres, en attendant que la situation s'améliore.

D’après le reportage de François Lejeune