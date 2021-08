Première pelletée de terre pour une maison de retraite de Sudbury

Le nouveau complexe d’habitation pour les aînés, construit dans le quartier Nouveau Sudbury, va contenir 137 nouveaux logements et va créer environ 70 emplois.

La forte demande de logements pour aînés dans la région a attiré les promoteurs, la société Bawa Living qui a investi 45 millions de dollars dans la construction.

Cet investissement vient au bon moment pour la région, selon le conseiller municipal Bill Leduc, qui voit d’un bon œil l’arrivée de ces promoteurs.

Le conseiller municipal du Grand Sudbury Bill Leduc Photo : Avec l'autorisation de la Ville du Grand Sudbury

Nous avons besoin de l’aide de ces promoteurs et qu’ils s’installent dans la région, nous avons une population vieillissante et nous n’avons pas assez d’espace pour eux , indique-t-il.

La maison de retraite est la première phase de développement du promoteur, qui compte ajouter un foyer de soins de longue durée dans la deuxième étape de la construction.

Nous avons besoin de plus de ces installations ici , ajoute M. Leduc.

Celui-ci explique qu'afin d'attirer les promoteurs, la Ville du Grand Sudbury a offert aux promoteurs un répit d'impôt municipal jusqu’à l’ouverture de la maison de retraite.

Manque de logements abordables

On parle de 4000 dollars par mois, incluant les repas, pour un logement de deux chambres. C’est abordable, selon les standards de vie d’aujourd’hui , affirme M. Leduc.

Selon lui, les communautés des quartiers de Nouveau Sudbury et de Minnow Lake ont besoin de nouveaux logements abordables. Nous avons besoin de ces installations ici.

Selon John Lindsay, le président de l'organisme Friendly For Seniors de Sudbury, la région est l’une des plus vieilles de l'Ontario et nécessite d’avoir accès à plus de logements abordables.

John Lindsay est président de l'organisme Friendly for seniors de Sudbury. Photo : Radio-Canada / Zacharie Routhier

Environ une personne sur cinq a plus de 65 ans , indique-t-il.

Les aînés ont besoin d'accommodations qui peuvent répondre à leurs besoins alors qu’ils avancent en âge , explique-t-il.

Selon lui, la demande est toujours forte pour obtenir des places en maison de retraite abordables.