COVID-19 : les États-Unis haussent le niveau d’alerte pour les voyages au Canada

Les Centres pour le contrôle et la prévention des maladies (CDC) des États-Unis ont haussé le niveau de risque lié au coronavirus pour les voyages au Canada.

Depuis lundi, le Canada est identifié parmi les pays comportant un nombre élevé de cas, soit le troisième niveau d'une échelle qui en compte quatre.

Il était auparavant classé parmi les pays de niveau deux, soit ceux présentant un risque intermédiaire.

Les CDCCentres pour le contrôle et la prévention des maladies recommandent aux Américains qui veulent aller au Canada d'être adéquatement vaccinés, spécifiant que tous ceux qui ne le sont pas doivent éviter tout voyage non essentiel vers cette destination .

La principale agence fédérale de santé publique des États-Unis prône également la vaccination complète pour les pays de niveau deux, mais recommande l'annulation ou le report des voyages non essentiels dans ces États uniquement pour les voyageurs non vaccinés qui présentent un risque accru de maladie grave due à la COVID-19 .

Les États-Unis comptent pourtant un nombre plus élevé de nouveaux cas proportionnellement à leur population.

Selon les données du site Our World in Data, lié à l'Université d'Oxford, ils recensaient dimanche plus de 466 nouveaux cas connus par million d'habitants, comparativement à un peu moins de 80 pour le Canada.

Les États-Unis maintiennent par ailleurs leurs frontières fermées aux voyageurs canadiens. Il y a 10 jours, le département de la Sécurité intérieure a confirmé que la fermeture de la frontière canado-américaine serait prolongée d'un mois, soit jusqu'au 21 septembre.

Sous la pression de l'industrie du voyage et du tourisme, le Canada a pour sa part rouvert sa frontière aux Américains adéquatement vaccinés le 9 août dernier.

De mars 2020 jusqu'au début d'août de cette année, la frontière canado-américaine a été fermée d'un commun accord des deux côtés pour les voyages non essentiels.

Plus tôt dans la journée, l'Union européenne (UE) a pour sa part décidé de réimposer des restrictions aux voyages non essentiels vers son territoire à cinq pays, dont les États-Unis.