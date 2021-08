Interruption de services pendant deux semaines au CLSC de Barraute

Le Centre intégré de santé et de services sociaux de l’Abitibi-Témiscamingue suspend en effet les services de santé courants et les prises de sang à son point de service de Barraute, et ce, du 30 août au 11 septembre. L’établissement de santé évoque l’importante pénurie de ressources infirmières.

Les citoyens du secteur doivent donc se rendre à Amos ou Val-d’Or pour obtenir ces services. Les suivis médicaux peuvent aussi être faits auprès du médecin de famille ou du pharmacien. Des rendez-vous pour les prises de sang peuvent être pris sur Clic-Santé. Il est aussi toujours possible de contacter le service Info-Santé/Info-Social 811 en tout temps.

À la Municipalité de Barraute, on dit comprendre la situation. Elle a d’ailleurs partagé l’information à sa population. et se console du fait que l’interruption de services est fixée dans le temps.