Gare aux ours en milieu urbain cet automne

Déjà, les agents de la faune ont reçu quatre fois plus de signalements au mois d'août en Abitibi-Témiscamingue comparativement à la même période l'an dernier.

Cette problématique pourrait s’accentuer cet automne, comme l’explique la biologiste Caroline Trudeau.

Les ours à cette période-ci de l’année, c’est une période importante pour eux parce qu’ils doivent manger et prendre du poids pour réussir à passer l’hiver où ils vont être en hibernation. Ils vont se déplacer sur de plus grandes distances quand il n’y a pas beaucoup de nourriture. C’est dans ces cas-là qu’ils peuvent être poussés à s’approcher un peu plus des habitations , indique Caroline Trudeau, qui précise qu’en temps normal, les ours préfèrent fuir les humains.

Pour éviter de les attirer, Caroline Trudeau suggère entre autres d'éviter de mettre des déchets odorants dans les poubelles et de retirer les mangeoires pour oiseaux.

