Passeport vaccinal en C.-B. : la Fédération de la police nationale demande plus d’agents

La Fédération de la police nationale (FPN), qui représente les membres de la Gendarmerie royale du Canada (GRC), demande au gouvernement de la Colombie-Britannique plus de ressources et de personnel pour faire respecter la mise en place de la preuve de vaccination dans la province , qui entrera en vigueur le 13 septembre prochain.

Selon la fédération, les agents de la GRCGendarmerie royale du Canada sont déjà très sollicités dans la province. Cet été, environ 650 agents ont été déployés pour lutter contre les incendies de forêt. L'encadrement des manifestations de Fairy Creek, sur l'île de Vancouver, a aussi mobilisé beaucoup de ressources, peut-on lire dans un communiqué publié dimanche par la FPNFédération de la police nationale .

Le regroupement réagit ainsi aux commentaires du premier ministre de la Colombie-Britannique, John Horgan, qui a déclaré vendredi que les entreprises peuvent appeler les forces de l’ordre si elles ont des difficultés avec des clients qui ne se plient pas à l’ordonnance de santé publique.

À partir du 13 septembre, une preuve de vaccination sera, entre autres, requise pour assister à des événements culturels et sportifs, ou encore pour se rendre dans un restaurant ou un bar. Photo : CBC / Ben Nelms

Nos membres répondront, comme toujours, de manière professionnelle aux entreprises et aux particuliers qui ont besoin du soutien de la police, mais on leur demande de faire de plus en plus de choses sans ressources ni financement supplémentaires , déplore le président de la FPNFédération de la police nationale , Brian Sauvé.

La fédération demandera une augmentation du financement à long terme des services de la GRCGendarmerie royale du Canada au Comité permanent des finances et des services gouvernementaux de la province, qui se tiendra le 2 septembre.

En termes simples, les membres actuels de la Colombie-Britannique ne peuvent continuer à répondre efficacement à un nombre croissant d'appels et de déploiements sans agents et ressources supplémentaires. Une citation de :Brian Sauvé, président de la Fédération de la police nationale

Ce n'est pas la première fois que la fédération interpelle la province sur l'application de mesures pour lutter contre la COVID-19.

En avril, elle avait exprimé ses préoccupations au sujet de l’application de l’interdiction de déplacements en Colombie-Britannique.

Le bureau du premier ministre John Horgan n'a pas répondu aux demandes de CBC/Radio-Canada au moment de publier ce texte.

Avec des informations de CBC News