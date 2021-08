Sanimax : des odeurs nauséabondes nuisent au voisinage

« La situation actuelle n’est pas inacceptable, elle est intolérable », a lancé le maire de Lévis en mêlée de presse lundi après-midi, dénonçant les odeurs de carcasses en décomposition qui émanent de l'usine Sanimax et qui incommodent des habitants des secteurs de Charny et de Saint-Rédempteur.

Située avenue de la Rotonde, à Charny, l'entreprise Sanimax est spécialisée en équarrissage.

Si les odeurs qui émanent de l'usine étaient autrefois occasionnelles, elles sont de plus en plus fréquentes depuis trois ans. Et cet été, les épisodes sont quotidiens. En cause : une surabondance de matière première dans des camions pas réfrigérés et une chaleur accablante.

L'enfer

Claude Thibault, un riverain qui a beaucoup investi dans sa cour arrière pour créer un endroit paradisiaque sur le bord de la rivière Chaudière dans le quartier Saint-Rédempteur, s'en désole.

Alors qu'il recevait une quinzaine d'invités pour un souper de fête dans sa cour arrière, les odeurs sont subitement apparues et étaient telles que tout le monde a dû plier bagage pour retourner à l'intérieur.

Toute la table est montée dans ma cuisine d'été. On s'assoit. Les assiettes sont là. Un moment donné à 6 h 30 : Bang! il y arrive l'odeur. Une très très forte odeur. Tellement désagréable que personne ne veut rester dehors , décrit M. Thibault.

Bien que la cour arrière de M. Thibault soit paradisiaque, les odeurs qui émanent de l'usine viennent gâcher l'ambiance. Photo : Radio-Canada / Marc-Antoine Lavoie

Résidant depuis 1979, M. Thibault se souvient de certains épisodes de pollution olfactive qui se sont réglés avec l'utilisation de filtres allemands. Mais, cette année, ça a atteint un sommet incroyable , juge-t-il. Au mois d'août, ç'a été tous les jours, 3 à 4 fois par semaine.

François Gosselin, également riverain de l'usine, connaît aussi de forts désagréments.

C'était l'enfer, c'était invivable. On nous demande de décrire l'odeur. Venez faire un tour vous allez voir ce que ça sent la charogne. Ce n’est pas descriptible , assure-t-il.

Plaintes et signalements

Pour remédier au problème, le maire de Lévis a prévu une rencontre avec l’entreprise mardi après-midi. Une autre rencontre a lieu aujourd'hui avec le ministère de l'Environnement et la Ville.

Cette dernière a reçu une soixantaine de plaintes et le ministère de l'Environnement, au-delà de 200, selon les chiffres avancés par le maire Lehouillier.

On nous signale qu’il y aurait eu au-delà de 200 signalements, ce qui veut dire qu'assez, c’est assez, là il faut passer en mode action , a-t-il précisé.

Le maire de Lévis Gilles Lehouillier en point de presse. Photo : Radio-Canada

Au ministère de l'Environnement, on reconnaît que la situation est effectivement très déplaisante pour les citoyens autour de l’usine.

Un porte-parole assure qu'une équipe du ministère s’est rendue sur place une dizaine de fois et est en communication constante avec l’entreprise.

Pour sa part, le maire s'attend à ce que Sanimax mette en place un plan d'action rapidement. Cette dernière est à la recherche de solutions pour éviter que le scénario ne se répète d'année en année.

Problème de matière première

Cet été, ç'a été particulièrement difficile , reconnaît Yannick Cadotte, directeur de l’usine. Personnellement, je reste dans le secteur de Saint-Rédempteur, oui, il y avait des odeurs.

Selon lui, les mauvaises odeurs proviennent uniquement de la matière première et pas d'un problème opérationnel.

Yannick Cadotte est le directeur de l’usine d'équarrissage Sanimax à Charny. Photo : Radio-Canada

Juin et juillet, on était à surcapacité [...] on avait un gros arrivage de volume , explique-t-il. Le mois d’août a été très chaud, un des gros problèmes qu’on a cet été, c’est la dégradation de la matière première qui dégage beaucoup d’odeurs.

Le directeur assure qu'il va continuer à chercher des solutions pour avoir du matériel frais. On a un comité qui va se pencher là-dessus. On comprend les citoyens, on va travailler avec eux , conclut-il.

Avec les informations de Marc-Antoine Lavoie