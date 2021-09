Des élections mémorables : en 1968, Trudeau voulait mettre le Québec à sa place

2 de 3 –La guerre aux nationalistes du Québec

Qu’est-ce que c’est que ces gens avec un petit esprit? I’ve been trying to put Quebec in its place and the place of Quebec is in Canada, nowhere else. - Pierre Elliott Trudeau.

Le ton est donné. Le chef libéral Pierre Elliott Trudeau défiera les nationalistes québécois tout au long de sa campagne victorieuse de juin 1968.

Mémoires de campagne

1 de 3 –Une élection en temps de guerre

L’élection de 1940 est celle qui a reporté au pouvoir le premier ministre libéral William Lyon Mackenzie King. Les premiers combats de la Deuxième Guerre mondiale vont commencer en Europe et la grande question de cette élection est : faut-il avoir recours à la conscription des jeunes Canadiens? Un sujet tabou au Québec.