Des élections canadiennes mémorables : une élection en temps de guerre

Premier d'une série de trois textes sur des campagnes électorales marquantes qui se sont tenues dans un contexte de crise et dans lesquelles le Québec aura joué un rôle central.

William Lyon Mackenzie King est le petit-fils de William Lyon Mackenzie, premier maire de Toronto et leader de la rébellion de 1837 dans le Haut-Canada – le pendant ontarien de Louis-Joseph Papineau.

Il est fier de porter son nom complet en guise de prénom. Son nom de famille est King. Comme son aïeul, il se croit investi d’une mission : faire du Canada une nation forte et indépendante de la mère patrie, la Grande-Bretagne.

En 1940, Mackenzie King brigue un troisième mandat. Il a été premier ministre de 1921 à 1926 et de nouveau depuis 1930.

Le Canada a déclaré la guerre à l’Allemagne une semaine après la Grande-Bretagne – un geste d’indépendance qui a permis l’achat massif d’armes aux États-Unis, dont la neutralité interdisait la vente à des belligérants. Les conservateurs de Robert James Manion favorisent la conscription, reflet de l’opinion des Canadiens, frais descendants de la mère patrie, la Grande-Bretagne.

Les Canadiens français n’ont pas la même relation avec ce pays ni même l’ancienne mère patrie, la France. Ils ont le souvenir de la conscription de 1917 imposée par les conservateurs de Robert Borden et des émeutes qu’elle a provoquées la même année.

Pas de victoire sans le Québec

Pour Mackenzie King, pour les libéraux depuis Wilfrid Laurier, l’appui du Québec est la clé. Monsieur King jouissait d’un très fort appui au Québec, ce qui peut paraître surprenant, c’était un Ontarien de la région de Kitchener, complètement unilingue anglais, mais il avait le bon sens d’avoir un lieutenant québécois sur lequel il s’appuyait; Ernest Lapointe, député du Bas-du-Fleuve, et ministre de la Justice , analyse Xavier Gélinas, historien, du Musée canadien de l’histoire.

Selon l'historien Gélinas, Ernest Lapointe était vraiment l'homme fort du cabinet, celui sur qui Mackenzie King pouvait compter pour tout ce qui concernait le Canada français ou le Québec : Alors, son compromis c’est de promettre un engagement fort et sans équivoque du Canada dans la guerre, sauf la conscription. Et les Québécois et les francophones lui font entièrement confiance, ils n’ont guère le choix.

King gagne l’élection haut la main avec 179 sièges sur 245, dont 62, sur 65, au Québec.