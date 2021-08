Germain Dumas nommé candidat du Parti conservateur dans Avignon-La Mitis-Matane-Matapédia

Originaire de Saint-Moïse dans La Matapédia, Germain Dumas demeure actuellement à Saint-Noël.

En 1994, il s’est impliqué pour le parti politique provincial de l'Action démocratique du Québec (ADQ), et dans les années 2000, pour le Parti conservateur du Canada.

Son but premier est de faire connaître le programme du Parti conservateur et, par le fait même, de mettre de l'avant son chef, Erin O'Toole.

J’ai pris le temps de regarder et je me suis aperçu que c’est le seul parti politique qui a vraiment un plan et qui a travaillé plus qu’une année pour aider les citoyens de toute condition au Canada. Ce n'est pas du copié-collé, il y a du travail en arrière de ça. Lorsque je regarde le plan du Parti conservateur, c’est un plan qui est raisonnable, pratique et c'est un plan d’action , explique le candidat, Germain Dumas.

C’est le seul parti qui a les capacités et qui est prêt à remplacer le gouvernement de M. Trudeau. Une citation de :Germain Dumas, candidat du Parti conservateur du Canada

Même s'il n'avait pas prévu revenir en politique cette année, M. Dumas se dit prêt à représenter le Parti conservateur dans sa circonscription en vue des prochaines élections.

La politique coule dans mes veines, j'ai le sixième sens pour la politique. Je suis content de m’engager, même à 68 ans, ce n'est pas quelque chose que je fais de reculons, c’est quasiment comme être en vacances , lance-t-il.

Le manque de personnel, une priorité

Parmi les enjeux prioritaires dans la circonscription, Germain Dumas souhaite notamment se pencher sur la pénurie de main-d'œuvre.

Il manque du monde partout. Il faut être capable de créer les liens qu’il faut et se créer des outils pour [pourvoir] des postes. Je vais faire mon possible pour donner un sens noble à la politique en plaçant les citoyens au centre d’un projet de société et tout en tenant compte de la réalité , souligne le candidat.

Il a du travail et je me sens capable de le faire. Par contre, je sais une chose, il n’y a rien qui se fait tout seul, il faut le faire en équipe. Une citation de :Germain Dumas, candidat du Parti conservateur du Canada

Germain Dumas fera face au candidat libéral Louis-Eric Savoie, à la néo-démocrate Christel Marchand, à la bloquiste et députée sortante Kirstina Michaud et à Éric Barnabé du Parti populaire du Canada.