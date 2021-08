Bruno-Pierre Godbout ne sera pas candidat à la mairie de Chandler

Il expliquait alors que son travail comme maire suppléant l'avait amené à réfléchir aux priorités de développement de la ville.

Il indique avoir modifié ses plans après avoir été la cible de plusieurs attaques personnelles sur les réseaux sociaux au cours de l’été. Ces incidents, dit-il, l’ont fait réfléchir sur ses intentions. Je voulais faire de la politique municipale pour faire du développement. Je me suis présenté comme un rassembleur. Dans le contexte et le climat politiques actuellement, c'est extrêmement difficile d’y arriver.

M. Godbout ajoute que les six derniers mois ont aussi eu un impact sur sa vie personnelle et familiale. Je prends un pas en arrière pour peut-être mieux avancer plus tard.

Bruno-Pierre Godbout dit néanmoins avoir apprécié son expérience comme maire suppléant. On a fait beaucoup de projets, on a fait avancer des dossiers ensemble.

Cette décision ne met pas un frein à son engagement en politique municipale puisque M. Godbout tentera d'obtenir un second mandat comme conseiller du secteur Newport. J’espère que l’élection de novembre prochain fera qu’il y aura de nouvelles personnes autour de la table, qu’elles seront prêtes à former une équipe et que ce sera un climat plus sain qu’au cours des quatre dernières années.

Le conseiller s'est dit par ailleurs surpris par le départ de la préfète de la MRC du Rocher-Percé, Nadia Minassian, mais assure qu'il n'a pas l'intention de se présenter à la préfecture.

Avec la collaboration de Pierre-Gabriel-Turgeon