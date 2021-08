Rouyn-Noranda se prépare à une deuxième rentrée scolaire en période pandémique

Après les élèves de la Vallée-de-l'Or et de l'Abitibi-Ouest vendredi dernier, ce sont les élèves de Rouyn-Noranda, d'Amos et du Témiscamingue qui effectuent leur retour sur les bancs d'école mardi, à l’occasion de la rentrée scolaire.

Le Centre de services scolaire de Rouyn-Noranda (CSSRN) tenait sa conférence de presse de la rentrée lundi, où il a annoncé que plus de 6100 élèves, de la maternelle à la formation aux adultes, seront présents cette année scolaire sur le territoire rouynorandien.

Une deuxième rentrée en pandémie

Selon la directrice des services éducatifs au CSSRN, Anne-Frédérique Karsenti, le personnel est mieux outillé cette année pour favoriser la réussite des élèves, alors que s’amorce une deuxième année scolaire complète en période de pandémie.

Malgré l’ombre du variant Delta, c’est une année où on est plus en terrain connu. Pour le personnel, c’est déjà plus facile d’aborder cette année-là. Ce qui vient s’ajouter au bonheur du personnel enseignant et non enseignant, c’est qu’il n’y a plus de bulle-classes. Ça enlève un gros fardeau et un gros poids autant au personnel qu’aux élèves , spécifie-t-elle.

Anne-Frédérique Karsenti est directrice des services éducatifs au Centre de services scolaire de Rouyn-Noranda. Photo : Radio-Canada / Jean-Michel Cotnoir

Alors que le débat se poursuit concernant la vaccination de certains employés gouvernementaux, le directeur général du CSSRN, Yves Bédard, ne s'inquiète pas d'une potentielle imposition de la vaccination aux enseignants, indiquant s'appuyer sur la bonne entente avec les syndicats.

M. Bédard affirme que le Centre de services scolaire offrira sa collaboration à la Santé publique si la vaccination des enfants de moins de 12 ans devenait autorisée.

Encore une fois, c’est comme le reste, il n’y a pas d’obligation. On ne peut pas imposer rien. On y va avec ceux qui veulent. Ceux qui ne veulent pas, on respecte ça. Chacun a sa place là-dedans. Une citation de :Yves Bédard

C’est le genre de situation où lorsque ça va arriver, on va prendre le même type de plan de match qu’on a fait avec nos 12-17 ans, donc ça devrait bien aller de ce côté-là , assure-t-il.

Des initiatives pour favoriser la réussite

Pour l’année à venir, le CSSRN indique s’être donné comme principal objectif de favoriser la réussite, sous toutes ses facettes, comme l'illustre Anne-Frédérique Karsenti.

Certains ont comme objectif de réussir au niveau scolaire, de réussir leur français et leurs mathématiques, par exemple. D’autres cherchent davantage à s’intégrer au marché du travail. Leur objectif est donc d’obtenir leur attestation d’études pour pouvoir travailler. Chez d’autres, ce sont des objectifs psychosociaux, donc des élèves qui ont à côtoyer d’autres personnes et qui peuvent avoir de la difficulté à le faire. Enfin, d’autres ont pour objectif de développer de bons comportements, pour pouvoir poursuivre en classe , énumère-t-elle.

De plus, le Centre de services scolaire met progressivement en place des projets qui permettent de varier les situations d'enseignement, et ainsi favoriser la réussite des élèves, en particulier ceux aux prises avec des difficultés d’apprentissage.

Une classe extérieure à Rouyn-Noranda. Photo : Radio-Canada / Émilie Parent Bouchard

La classe extérieure dans laquelle s’est tenue la conférence de presse est un exemple. Anne-Frédérique Karsenti soutient que les deux écoles secondaires du territoire ont démontré de l’intérêt pour un tel projet, et que des classes extérieures sont déjà dans les cartons pour d’autres écoles primaires.

Une autre initiative mise en place au sein du CSSRN est le projet Lego. Le directeur adjoint aux services éducatifs, Martin Grenier, soutient que ce projet a comme objectif principal de répondre à un besoin communicationnel chez les élèves.

Martin Grenier est directeur adjoint aux services éducatifs au centre de services scolaire de Rouyn-Noranda. Photo : Radio-Canada / Jean-Michel Cotnoir