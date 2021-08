Les Remparts célèbrent 25 ans d’histoire

Les Remparts profiteront de la saison 2021-2022 et du retour des partisans au Centre Vidéotron pour souligner le 25e anniversaire de la renaissance de l’équipe. Chandails commémoratifs, publication d’un livre et possible accueil de la Coupe Memorial, l’organisation promet une année de célébrations.

Vingt-cinq ans après avoir acheté les Harfangs de Beauport pour en faire la deuxième génération des Remparts de Québec, l’homme d’affaires Jacques Tanguay était flanqué de plusieurs proches collaborateurs et anciens grands joueurs de l’équipe, lundi, pour dévoiler la programmation de cette saison historique des diables rouges.

Ça fait quand même deux ans qu’on n’a pas été capable de recevoir des spectateurs ici au Centre Vidéotron et on va vivre un moment extraordinaire à partir du début de la saison , a-t-il annoncé, ajoutant du même souffle que 7500 spectateurs pourront assister aux matchs locaux en début de saison.

Saluant au passage Raymond Bolduc, qui l’avait convaincu de faire renaître les Remparts avec Patrick Roy et Michel Cadrin, Jacques Tanguay a rappelé que l’édition actuelle de l’équipe a tout ce qu’il faut pour aspirer à un premier championnat depuis la Coupe Memorial de 2006.

Reste à voir maintenant si le Centre Vidéotron sera le théâtre de la prochaine Coupe Memorial. Une décision sera prise dans les prochaines semaines entre les deux villes finalistes, Québec et Saint-Jean, au Nouveau-Brunswick.

Des chandails et un livre commémoratifs

Pour marquer le 25e anniversaire, les Remparts feront paraître en novembre un livre commémoratif sur l’histoire de l’équipe sous la plume du journaliste Mikaël Lalancette.

Le premier entraîneur de la 2e génération des Remparts, Guy Chouinard, et le premier directeur général, Raymond Bolduc, entourés du président Jacques Tanguay et de l'entraîneur-chef Patrick Roy. Photo : Radio-Canada / Jean-Philippe Martin

Les hommes de Patrick Roy porteront également quatre chandails thématiques au cours de la saison. Les deux premiers sont des anciens chandails de l’équipe. Le rouge de la toute première saison et le beige de l’inoubliable saison 2005-2006. À cela s’ajoutent des chandails commémoratifs aux couleurs des Nordiques et des As de Québec.

Présent au Centre Vidéotron, lundi, pour enfiler ses anciennes couleurs, le défenseur Marc-Édouard Vlasic s’est rappelé avec joie ses trois saisons avec les Remparts.

Du PEPS Pavillon de l'éducation physique et des sports au Colisée

Mon plus beau souvenir, c’est de gagner la Coupe Memorial à Moncton, mais aussi de revenir toute la nuit. On est arrivé le lendemain et il y avait des partisans qui nous attendaient le long de l’autoroute et au Colisée , a raconté le joueur des Sharks de San José, qui habite toujours Québec en saison morte.

Quant à Simon Gagné, le héros local des premières saisons de la renaissance de Remparts, il a ramené tout le monde un peu plus loin en arrière, lundi. Au premier match de l’équipe en 1997. C'était contre les Foreurs de Val-d’Or devant 2500 personnes. C'était plein pour nous autres. Pas mal plus que les 500 personnes qu’on avait à la petite cabane avec les Harfangs de Beauport , s’est-il remémoré.

Un succès de foule décuplé l’année suivante, a-t-il ajouté, lorsque les Remparts avaient déménagé au Colisée pour les séries éliminatoires, attirant jusqu’à 15 000 spectateurs.

Avec les informations de Jean-Philippe Martin