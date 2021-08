La Vérif : combien d’arbres ont été plantés sur les 2 milliards promis?

Établie dans Lanaudière, l'entreprise Ramo, qui a obtenu l’un des plus importants contrats avec 1,6 million de saules, indique en avoir déjà planté la moitié. La Ville de Toronto affirme pour sa part avoir planté 7000 des 10 000 arbres prévus en vertu du programme fédéral. Trees for Life Canada dit en être rendue à 1200 sur les 275 000 planifiés dans les prochains mois.

Ces organisations font partie de sept partenariats rendus publics par Ressources naturelles Canada et pour lesquels on compte 2,08 millions d'arbres. Nous savons donc qu’au moins 808 200 arbres ont été mis en terre, mais il pourrait y en avoir davantage, puisque le ministère n’a pas été en mesure de répondre précisément à la question.

En juin, il mettait encore la dernière main aux ententes pour la plantation hâtive de quelque 30 millions d’arbres au Canada d’ici l’automne 2021, soit 1,5 % de l’objectif. L’appel de déclarations d’intérêt avait été lancé au mois de février; 120 propositions ont été reçues.

Selon l’Association des produits forestiers du Canada, bon an mal an, 600 millions de semis sont plantés pour remplacer ceux récoltés. Le nouveau programme viendrait donc ajouter en moyenne 200 millions d'arbres par année de plus jusqu'en 2031.