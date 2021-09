Une saison en salle pour DanceHouse

Six spectacles seront ainsi présentés au Playhouse de Vancouver et au Centre d'art Goldcorp de SFUUniversité Simon Fraser dans le cadre de cette nouvelle saison.

On reprend le cours historique de notre mission, qui est vraiment de présenter des spectacles de danse au théâtre , a confié Sabine Rouques, directrice des relations avec l'auditoire à DanceHouse, au micro de Phare Ouest.

DanceHouse propose une programmation très diversifiée mettant en vedette des compagnies tant canadiennes qu'internationales.

La vocation de DanceHouse, c'est de présenter des oeuvres internationales. Mais cette année, vu toutes les restrictions autour des voyages internationaux, il était préférable de se concentrer d'abord sur des compagnies canadiennes , explique Mme Rouques.

C'est donc la troupe montréalaise Rubberband qui inaugurera la saison, les 22 et 23 octobre, avec la présentation de son spectacle Ever so Slightly, le premier spectacle qu'on a dû annuler lorsque la pandémie a commencé, en mars 2020. C'est une bonne façon de reprendre le cours de notre existence , ajoute Sabine Rouques en riant.

La compagnie torontoise Red Sky Performance fait partie de la saison 2021-2022 de DanceHouse. Photo : Robert M. DiVito

Suivra le spectacle Trace de Red Sky Performance, une compagnie de Toronto qui se donne comme mission de présenter des oeuvres créées par des artistes autochtones. C'est un peu notre façon de participer à ce travail collectif de réconciliation , confie Mme Rouques.

C'est une des raisons d'ailleurs pour laquelle on a choisi la photo de Trace pour représenter notre saison. Une citation de :Sabine Rouques, directrice des relations avec l'auditoire à DanceHouse

De plus, le spectacle Revisor, de la compagnie vancouvéroise Kidd Pivot, reviendra à Vancouver après avoir été présenté à guichets fermés.

Les compagnies Circa (Australie), winter guests (Norvège) et BODYTRAFFIC (États-Unis) complètent la programmation.

Rectificatif : Ces six spectacles seront offerts uniquement en salle, et non en ligne, comme il était mentionné dans une version antérieure de l'article.

"Dog Without Feathers" de la chorégraphe brésilienne Deborah Colker sera le premier de quatre spectacles présentés dans la série virtuelle Digidanse. Photo : Cafi

De la danse en ligne également

La pandémie a forcé les organismes culturels comme DanceHouse à faire les choses autrement. D'où la création de cette nouvelle série virtuelle intitulée Digidanse, qui a vu le jour en 2020.

Cette initiative est le fruit d’un partenariat entre quatre diffuseurs majeurs en danse contemporaine au Canada : DanceHouse, le Centre national des arts d'Ottawa, le Harbourfront Centre de Toronto et Danse Danse de Montréal.

On a mis en commun nos ressources humaines, nos contacts, nos connaissances pour pouvoir continuer à présenter à nos audiences de la danse de qualité, bien que les théâtres soient fermés. Tout seul, aucun de nous quatre n'aurait pu le faire , confirme Sabine Rouques.

Ça aurait peut-être eu lieu dans le futur, mais la pandémie a été un accélérateur. Une citation de :Sabine Rouques, directrice des relations avec l'auditoire à DanceHouse

Le premier des quatre spectacles prévus dans le cadre de la série virtuelle Digidanse sera Dog Without Feathers de la réputée chorégraphe brésilienne Deborah Colker.

DanceHouse souhaite tout de même revoir son fidèle public en salle.