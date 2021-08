COVID-19 : des mesures pour réduire la transmission des instruments à vent

Quelques précautions faciles, telles que le masquage des instruments, le maintien d'une bonne distance et la mise en place de limites de temps réduisent considérablement le risque de transmission de la COVID-19 par les instruments de musique à vent, montrent des travaux réalisés par des scientifiques américains des universités du Colorado et du Maryland.

En 2020, ces chercheurs avaient montré que le fait de jouer d'un instrument de musique à vent émet à peu près les mêmes quantités de particules en suspension dans l'air – contenant potentiellement le coronavirus – que le fait de chanter.

Nos travaux publiés depuis le début de la pandémie montrent clairement le risque de transmission par aérosol des maladies respiratoires. Nous montrons aujourd’hui qu'il existe des moyens de diminuer la présence de ces aérosols dans un espace et de réduire les risques de contamination , explique dans un communiqué l’ingénieure mécanicienne Tehya Stockman, de l’Université du Colorado à Boulder.

Selon les chercheurs, les résultats de leurs travaux ne s'appliquent pas seulement aux ensembles musicaux dans lesquels ils ont été obtenus. Ils confirment également que le masquage est une technique d'atténuation efficace et que la ventilation et la distanciation sociale sont importantes pour réduire la transmission , ajoute Shelly Miller, professeure d'ingénierie mécanique et environnementale.

Shelly Miller (gauche) et Tehya Stockman (droite) fabriquent un couvercle pour une clarinette à l'aide d'un masque médical Photo : CU Boulder/Glenn Asakawa

La Pre Miller espère que ces résultats inspireront un changement de paradigme axé sur les mesures d'atténuation et la ventilation afin de réduire la transmission des maladies infectieuses par voie aérienne.

Dans leurs travaux, les chercheurs ont testé trois stratégies d'atténuation avec divers instruments à vent, à anche et à cuivre, ainsi qu'avec deux chanteurs et un acteur.

Ils ont évalué ces stratégies, différentes durées de performance et dans différents endroits intérieurs et extérieurs en mesurant les aérosols, les niveaux de dioxyde de carbone et en visualisant le flux d'air à l'aide de diverses techniques de modélisation.

Dans un premier temps, les auteurs des travaux ont constaté que le port du masque fonctionne, et ce, même sur les instruments. Les masques portés fermement sur la bouche et le nez d'un chanteur, ainsi que les couvercles de cloche (fabriqués en matériau filtrant MERV13) placés sur les extrémités des instruments, ont permis de réduire de manière significative la vitesse et la quantité de particules produites par ces deux sources.

Dans le cas des instruments à vent et à anche, les chercheurs ont constaté que la quantité d'air qui s'échappe des trous de serrure ne contribue pas de manière significative à l'augmentation du risque .

Cela signifie que les clarinettistes et les flûtistes n'ont pas besoin de placer un sac autour de tout leur instrument pour jouer en toute sécurité , explique le communiqué.

Dans un deuxième temps, les scientifiques ont évalué la durée de temps que les musiciens passaient ensemble. Pour maintenir le risque à un niveau faible (10 % de chances de transmission), les instrumentistes devraient passer moins de 30 minutes à l'intérieur et moins de 60 minutes à l'extérieur à jouer ensemble à la fois , affirment-ils. Le risque d'infection augmente continuellement avec la durée, quelle que soit la distance par rapport au chanteur ou à l'instrumentiste.

En outre, les chercheurs ont aussi constaté que l'espacement entre les musiciens procure une bonne protection. Laisser plusieurs mètres de distance entre les musiciens et les chanteurs permet de réduire les concentrations d'aérosols, qui sont les plus élevées au plus près de chaque personne qui les produit , expliquent les auteurs de ces travaux publiés dans la revue ACS Environmental Au (Nouvelle fenêtre) (en anglais).

La présence de plexiglas ou d’un écran facial n'augmenterait pas la protection. Les particules en suspension dans l'air qui transmettent la COVID-19 peuvent facilement contourner ces barrières et se mélanger à l'air d'une pièce , estiment la Pre Miller et ses collègues.

Bien qu'il soit préférable de jouer à l'extérieur, une approche multidimensionnelle avec toutes les autres mesures d'atténuation rend le jeu à l'intérieur beaucoup plus sûr , concluent-ils.