Pénurie d’infirmières : certains enfants n'iront pas à l'école, selon des parents

Leurs enfants, qui souffrent de conditions médicales complexes, ont besoin d'un soutien supplémentaire pour aller à l'école. Ils ont besoin de soins individuels dispensés par une personne qualifiée en tout temps. Les infirmières doivent être présentes à l'école avec les enfants pour assurer leur sécurité, leur administrer des médicaments et leur donner à manger.

Ces parents disent que les agences de soins infirmiers leur ont dit qu'il n'y avait tout simplement pas assez d'infirmières financées par l'État.

S'adressant à CBC News, ces parents ont déclaré que la nouvelle est déchirante car leurs enfants ont le droit d'aller à l'école, ils ont été isolés en raison de la pandémie et ils ont besoin de socialiser avec d'autres enfants pour leur développement. Selon eux, la province a l'obligation de fournir aux enfants ayant des besoins spéciaux les soins dont ils ont besoin pour obtenir une éducation.

D’ailleurs, au moins un parent affirme que le gouvernement pourrait résoudre une partie du problème en permettant à des personnes ayant reçu une formation - pas seulement des infirmières - d'agir comme soignants pour ces enfants.

D'autres parents affirment souhaiter que les infirmières de soins à domicile soient intégrées au système scolaire.

Je suis en colère. Je suis triste. Il y a tellement d'émotions en jeu , dit Jill Anema, une mère qui vit dans le comté de Norfolk, près de Simcoe.

Pour un enfant qui fait face a ces besoins, c'est un combat sans fin pour s'assurer qu'il est en sécurité, pour s'assurer qu'il a le soutien nécessaire. Ça me brise le cœur [que ces enfants ne puissent aller à l’école].

Duncan, le fils de Mme Anema, qui aura quatre ans en novembre, souffre du syndrome du cri du chat (aussi appelé syndrome de Lejeune), une maladie génétique rare. Jusqu'à l'année dernière, il avait un tube de trachéotomie. Il utilise toujours une sonde d’alimentation afin de se nourrir. Une infirmière doit l'accompagner à l'école.

Or, le 19 août, Mme Anema a appris par son coordinateur de soins qu'aucune infirmière n'avait été prévue pour lui en septembre, date à laquelle il pourrait entrer à l'école maternelle.

Selon elle, l'apprentissage à distance n'est pas une option en raison de ses retards de développement.

Nous ne savons pas du tout si ou quand une infirmière sera recrutée , a-t-elle ajouté.

J'ai l'impression que l'inclusion est la priorité dans notre monde. Si d'autres enfants peuvent aller à l'école, pourquoi le mien n'y est-il pas autorisé? Ce n'est pas parce qu'il a des besoins spéciaux et qu'il a besoin d'un peu plus de soutien que son développement devrait être limité , a déclaré Mme Anema.

Le gouvernement blâmé

Joanne Witt, une mère qui vit à Dundas, affirme que son fils Hudson Maycock, âgé de 4 ans et demi, doit être accompagné d’une infirmière en raison d’une dépendance à l'oxygène. Elle affirme que son fils est né avec une malformation cardiaque congénitale, qu'il est né prématuré de quatre semaines, qu'il souffre d'une maladie cardiaque et pulmonaire et qu'il est immunodéprimé.

Elle aussi affirme qu’il n’y a aucune infirmière de disponible pour son fils.

On sait qu'il y a une pénurie d'infirmières et qu’elle s’est aggravée avec la pandémie. J'ai vraiment l'impression que [le gouvernement] nous laisse tomber , a déclaré Mme Witt.

Doris Grinspun, directrice générale de l'Association des infirmières et infirmiers autorisés de l'Ontario, affirme que de nombreuses infirmières quittent la profession. Elle dit que l'association fait pression sur la province depuis des années pour qu'elle offre aux infirmières des incitations à rester.

La question est de savoir ce que nous attendons pour agir , a-t-elle déclaré.

Tonya Martin, une mère qui vit à Toronto, dit que son fils Cayden, 4 ans, a une soignante qui s'occupe de lui depuis janvier. Elle affirme que celle-ci n'est pas une infirmière autorisée en Ontario, mais qu’elle a reçu une formation d’infirmière aux Philippines.

Cayden Martin, 4 ans. Photo : offerte par Tonya Martin

Mme Martin aimerait que cette soignante soit autorisée à accompagner Cayden à l’école.

C'est la meilleure solution pour Cayden, la meilleure solution pour notre famille et celle qui exigerait le moins de ressources de notre système de santé , a écrit Mme Martin dans une lettre.

Nous comprenons que, traditionnellement, seules les infirmières autorisées peuvent occuper ces postes. Cependant, par expérience, nous savons qu'il n'y a pas d'avantage inhérent à être une infirmière agréée lorsqu'il s'agit de prendre soin de Cayden. Nous le prouvons tous les jours en tant que ses parents, en étant experts dans ses soins sans avoir aucune expérience d'infirmier.

Tout à fait inacceptable

Kaitlyn Michaud, une mère de la région de Niagara dont la fille de 11 ans, Sydney, est née avec une maladie génétique qui a entraîné d'importantes déficiences physiques et développementales, a déclaré que sa fille a besoin d'une infirmière pendant la journée d'école parce qu'elle dépend d'une sonde d'alimentation pour se nourrir. La famille a appris qu'aucune infirmière ne serait disponible dans un avenir prévisible.

La province a l'obligation de fournir aux enfants ayant des besoins spéciaux extraordinaires le soutien dont ils ont besoin pour accéder à une éducation complète , a déclaré Mme Michaud dans un courriel à CBC Toronto.

La situation est tout à fait inacceptable , selon elle.

Dans un courriel dimanche, le ministère de la Santé a déclaré que la province a récemment annoncé des investissements de 61 millions de dollars pour soutenir le recrutement et le maintien en poste du personnel infirmier par le biais de mesures visant à élargir les inscriptions aux programmes de formation en soins infirmiers et à soutenir les infirmières et infirmiers dans leur transition de la formation à la pratique.

Notre gouvernement est incroyablement reconnaissant de la contribution des travailleurs de la santé de l'Ontario, y compris les infirmières, et du rôle essentiel qu'ils ont joué tout au long de la pandémie de COVID-19, en fournissant aux patients un accès rapide, sûr et équitable à des soins de haute qualité , a déclaré Alex Hilkene, porte-parole de la ministre de la Santé Christine Elliott, dans le courriel.

Nous continuerons à travailler avec le secteur pour soutenir le recrutement et le maintien en poste du personnel infirmier en Ontario.

Avec les informations de CBC News