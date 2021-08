Des cœurs brisés pour sensibiliser aux surdoses à Calgary

Plus de 1800 cœurs brisés ont été dessinés à la craie sur les trottoirs du centre-ville de Calgary pour représenter toutes les morts provoquées par les surdoses depuis le début de 2020.

L’opération destinée à attirer la curiosité et marquer les esprits a été coordonnée par AAWEAR (Alberta Addicts who Educate and Advocate Responsibly), une organisation composée d’anciennes personnes dépendantes ou proches de toxicomanes.

La stigmatisation tue. Si nous continuons de blâmer la consommation de drogue, nous allons ignorer l’ampleur de la crise des opioïdes. Une citation de :Kathleen Larose, directrice, AAWEAR

Contrairement à d’autres campagnes de sensibilisation précédentes, l’organisation a préféré éviter les dessins de contours de corps cette année. Elle espère toutefois que si les cœurs sont moins choquants, ils attireront autant l’attention. Des mots-clics comme journée de sensibilisation et il est temps d’agir accompagnent chaque dessin.

Selon Mme Larose, la pandémie a été difficile pour les toxicomanes et a exacerbé leur isolement : Les gens perdent leur emploi et perdent leurs maisons. Ils vivent tellement de traumatismes. C’est une des raisons essentielles pour laquelle nous voyons une augmentation des surdoses.

Hausse liée à la pandémie

D’après le site de surveillance du gouvernement albertain, 624 personnes sont mortes de surdoses entre janvier et mai 2021, 40 % de plus qu’à la même période l’année précédente. Les données montrent une nette augmentation à partir de la première vague de COVID-19.

L'organisation espère que les dessins incitent les Calgariens à s'éduquer sur le problème des dépendances. Photo : Radio-Canada / Tiphanie Roquette

Paul Jensen participe aux actions de AAWEAR depuis trois ans. Cet ancien toxicomane passe plusieurs heures par semaine à parcourir les rues de Calgary à la rencontre d’itinérants.

Je vois tellement de nouveaux visages, c’est incroyable. Tous les gens qui vivaient sans économies… paf, la pandémie a frappé et ils sont maintenant à la rue. Une citation de :Paul Jensen, AAWEAR

Selon lui, l’important est de comprendre que n’importe qui peut développer une dépendance aux drogues. Il ajoute que plus de logements abordables offrant des services de désintoxication ou de traitement des dépendances sont nécessaires pour endiguer la crise des surdoses.

Mme Larose aimerait aussi que la communauté prenne plus d’actions comme se munir en trousses de naloxone.

D'après les entrevues de Colleen Underwood