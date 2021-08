Les écoles catholiques d’Edmonton renforcent les règles relatives au port du masque

Le Conseil scolaire catholique d’Edmonton a annoncé que les masques seront obligatoires en tout temps à l'intérieur, y compris pendant les cours, pour le personnel et les élèves de la maternelle à la 12e année.

Les masques ne seront pas exigés pendant les cours d'éducation physique ou de musique ou lorsque les élèves sont dehors, indique le conseil scolaire dans son plan de la rentrée actualisé envoyé aux parents et tuteurs.

De plus, les élèves et le personnel devront se soumettre à un test de dépistage quotidien et s'isoler à la maison s'ils sont malades.

Le plan précédent exigeait le port du masque dans les aires communes pour tous les élèves de la 4e à la 12e année et dans les autobus scolaires pour tous les élèves à partir de la maternelle.

Le conseil invoque la recrudescence des cas de COVID-19 chez les enfants pour renforcer les exigences.

Selon les derniers chiffres de Service de santé de l’Alberta ( AHSServices de santé Alberta ), la province comptabilise 469 cas actifs du coronavirus chez les enfants âgés de 5 à 9 ans et 1187 cas actifs chez les 10 à 19 ans.

Les conseils scolaires adoptent des approches différentes pour la notification des cas, car Services de santé Alberta mis fin au protocole de traçage dans les salles de classe. Les écoles et AHSServices de santé Alberta ne sont plus tenus de partager l'information sur les cas positifs.

Dans les écoles catholiques d'Edmonton, les tuteurs sont encouragés à signaler les cas confirmés à l'administration de l'école. Les responsables de l'école évalueront ensuite la nécessité de publier des avis au cas par cas, avec l'avis des autorités sanitaires.

Dans les écoles publiques, si une famille ou un membre du personnel les informe d'un cas de COVID-19 confirmé, une lettre sera envoyée aux familles des classes concernées.