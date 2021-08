La vaccination exigée pour certains spectacles Voir Miscou et mourir

Toutefois, pour les spectacles des 11 et 12 septembre - les derniers de la saison - ils vont exiger la vaccination complète (deux doses) en plus du port du masque.

Le hasard veut que ces deux spectacles, dans l'église Sainte-Cécile de Petite-Rivière de l'île, sur l'île Lamèque, mettent en vedette le Jenn Russell jazz band. Celle qui tient l'avant-scène n'est nulle autre que la médecin hygiéniste en chef du Nouveau-Brunswick, Jennifer Russell, également musicienne.

En plus d'être médecin hygiéniste en chef du Nouveau-Brunswick, Jennifer Russell est également une musicienne accomplie. Photo : Gracieuseté

L'organisatrice de cette série de spectacles, la chanteuse Sandra LeCouteur, assure que la décision d'exiger la présence d'un public vacciné est le fruit d'une mûre réflexion.

Une question de société

Quand tout le monde qui assiste aux spectacles est doublement vacciné et porte le masque, ils vont se sentir plus à l'aise , explique-t-elle. Je pense que c'est une question de société. Ce n'est pas une question personnelle, mais de société. On a un outil pour vivre pleinement, c'est le vaccin et il faut s'en servir.

Elle assure que ceux qui ont acheté des billets, mais qui ne sont pas vaccinés seront remboursés.

La chanteuse de Miscou Sandra LeCouteur Photo : Facebook : Sandra Le Couteur Officiel

On ne veut pas avoir sur la conscience qu'il pourrait y avoir des cas qui se déclarent parce qu'on n'a pas été assez exigeants , ajoute-t-elle. Les gens vont se sentir plus en sécurité aussi. On n'est pas obligés d'être pris en otage.

« Fiers de notre décision »

Sandra LeCouteur mentionne que des personnes n'allaient pas voir les spectacles parce qu'il n'y avait pas de telles règles concernant la vaccination.

On est très fiers de notre décision, qui n'a pas été prise à la légère , assure-t-elle. On se disait qu'il fallait bien y penser parce que c'est délicat et on ne veut pas se faire d'ennemis.

Elle espère que d'autres diffuseurs de spectacles dans la région vont emboîter le pas, comme c'est le cas ailleurs au pays.

On ne serait pas les seuls , espère-t-elle. Nous, on appuie fortement le passeport vaccinal. Si on commence par faire le premier pas, on est pas mal certains que d'autres vont nous suivre. De toute façon, on aurait dû faire ça avant.