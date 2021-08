L’application de passeport sanitaire VaxiCode accessible sur Android juste à temps

À partir du 1er septembre, elle sera obligatoire pour les personnes de 13 ans et plus qui veulent avoir accès aux gyms, cinémas, restaurants, bars, salles de concert ou de congrès et autres lieux d’activités non essentielles  (Nouvelle fenêtre) .

Le ministre Dubé a donné cette information via Twitter lundi midi. L’app VaxiCode Verif (commerçants) et VaxiCode (citoyens) seront dispos sur Google Play dans les prochaines heures , a-t-il indiqué en mentionnant que le gouvernement gardait le cap sur la date du 1er septembre pour l’entrée en application de la mesure.

Nous avons demandé aux deux entreprises en même temps, alors c'est un peu surprenant que ça ait pris un plus de temps avec Google, mais je préfère qu'ils fassent bien le travail et qu'on n'ait pas de surprise comme la semaine dernière. Une citation de :Christian Dubé, ministre de la santé du Québec

Rappelons que sur les réseaux sociaux, plusieurs possesseurs de téléphones Android avaient déploré le fait qu’ils auraient très peu de temps pour satisfaire aux nouvelles exigences. Il est toujours possible de prendre une photo numérique de son code QR ou de l’imprimer , a souligné le ministre de la Santé lors d'une mêlée de presse.

Un passeport qui divise

Outre les personnes opposées à la création de ce passeport vaccinal, la mesure gouvernementale n’est pas exempte de controverse, notamment sur le plan technique. En effet, la version initialement présentée n’était pas exempte de failles en matière de falsification et de protection des informations non stratégiques concernant les utilisateurs.

Alexander Dahl, PDGprésident-directeur général de l'entreprise Akinox qui a conçu l'application, assure que ces failles ont été corrigées depuis.

Outil officiel et gratuit, le passeport vaccinal atteste qu’une personne est adéquatement vaccinée contre la COVID-19. Comme prévu, son utilisation débutera le 1er septembre. Cependant, Québec accordera un sursis de deux semaines, afin de donner à tous le temps de s'ajuster. Durant ce sursis, le passeport sera exigé, mais aucune sanction ne sera imposée.

Selon l’Institut national de santé publique, 80,3 % des Québécois âgés de 12 ans et plus sont adéquatement vaccinés. En outre, 5,5 millions de personnes ont déjà téléchargé leur code QR au Québec.