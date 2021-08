Vaccination des fonctionnaires : un syndicat inquiet de l’utilisation de l’enjeu

Je serais tenté de dire que oui, le gouvernement libéral utilise un peu ce sujet-là dans sa campagne électorale , dit le vice-président national de l’Institut professionnel de la fonction publique du Canada (IPFPC), Stéphane Aubry.

En entrevue avec ICI Ottawa-Gatineau, il ajoute du même souffle qu’il comprend que le variant Delta apporte son lot d’inquiétudes qui peuvent justifier des mesures robustes.

Mais de viser seulement les fonctionnaires, je trouve que c'est un peu une cible facile pour le gouvernement de viser ses propres employés au lieu [de répondre au] problème à l'échelle canadienne , affirme le représentant syndical.

Stéphane Aubry, vice-président national de l'Institut professionnel de la fonction publique du Canada (archives) Photo : Radio-Canada

Dimanche soir, le premier ministre Justin Trudeau a réitéré l’engagement de son gouvernement sortant, qui tente de se faire réélire, de rendre la vaccination obligatoire à tous les fonctionnaires fédéraux.

Durant son entrevue accordée à trois chefs d’antenne de Radio-Canada, il a été appelé à préciser quelles seraient les conséquences pour les employés récalcitrants. Le chef libéral est resté vague, mais a mentionné que les fonctionnaires non vaccinés ne pourront pas se présenter sur leur lieu de travail.

L’ IPFPCInstitut professionnel de la fonction publique du Canada juge ce commentaire de M. Trudeau trop directif . Ce à quoi on s'attendait beaucoup plus du gouvernement et spécialement du Secrétariat du Conseil du trésor, c'est de travailler ensemble sur une directive qui va inclure des moyens d'accommodement concernant ceux qui ne seront pas, qui ne pourront pas, être vaccinés , soutient M. Aubry.

Il estime par ailleurs que l’approche collaborative n’est pas au rendez-vous depuis que le gouvernement Trudeau a annoncé, le 13 août dernier, son intention de rendre la vaccination obligatoire à tous les employés de la fonction publique fédérale.

Avant l'annonce du 13 août, on avait commencé à travailler avec le Secrétariat du Conseil du trésor à établir les grands principes directeurs au niveau de la vaccination et on avait lancé [des] idées. C'était sur papier, mais après l'annonce, l'approche a complètement changé et il n'y a plus cette collaboration en ce moment , déplore le vice-président national de l’ IPFPCInstitut professionnel de la fonction publique du Canada .

Il note néanmoins qu’aucune politique formelle sur l’obligation vaccinale ne sera mise en place avant la tenue des élections générales qui ont lieu le 20 septembre.

Mis à part les libéraux, les néo-démocrates sont aussi en faveur de la vaccination obligatoire des fonctionnaires fédéraux. Les conservateurs et bloquistes s’y opposent.

Avec les informations de Claudine Richard