Un retour en classe dans une atmosphère moins lourde qu’en 2020

Malgré les inquiétudes suscitées par l’arrivée imminente d’une quatrième vague de COVID-19, la rentrée a eu lieu dans un climat un peu plus normal que l’année dernière dans la région.

Au Saguenay-Lac-Saint-Jean, le port du masque n’est désormais plus obligatoire dans les classes des établissements primaires et secondaires, ce qui a contribué à y alléger l’atmosphère.

Ce changement était accueilli avec enthousiasme par la plupart des enfants rencontrés par une équipe de Radio-Canada à proximité de l’école Félix-Antoine-Savard, de Chicoutimi, lundi matin.

Des opinions plus partagées au sein du corps enseignant

On est toujours sur le qui-vive. On fera encore attention , a soutenu Monique Bouchard. Cette enseignante a précisé qu’elle avait l’habitude de porter son masque et qu’elle se promettait de continuer de le faire en classe.

Sa collègue Amélie Martel semblait moins anxieuse qu’elle. Ça va être moins compliqué que l’année dernière , a-t-elle affirmé, avec assurance.

Elle a souligné que les enfants sauraient sans doute s’adapter à la nouvelle situation. Au primaire, on est chanceux. Les enfants sont très résilients , a-t-elle lancé.

Les élèves ont répondu avec enthousiasme aux questions de leur enseignante. Photo : Radio-Canada

De l'optimisme chez les parents

Quant aux parents, ils semblaient généralement assez confiants.

Un père a d’abord reconnu qu’il était un peu fébrile à l’idée d’aller reconduire son fils à la maternelle.

Par contre, il s’est empressé d’ajouter, en souriant, qu’il s’agissait d’ une nervosité de première rentrée scolaire .

Il est entre de bonnes mains à l’école. Ça va bien aller , a-t-il mentionné, reprenant sans même s’en rendre compte la formule qui est devenue le leitmotiv de bien des Québécois depuis le début de la pandémie.

À peine quelques minutes plus tard, deux mères ont indiqué qu’elles n’avaient aucune inquiétude particulière liée au fait que leurs enfants n’auront plus l’obligation de se couvrir le visage en classe.

Cependant, l’une d’entre elles a cru bon de préciser que ce serait bien pour eux d’avoir le vaccin . Ce serait plus sécuritaire pour eux et pour le personnel aussi , a-t-elle affirmé.

Sur la base des entrevues de Louis Martineau