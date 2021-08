Un homme de 75 ans dit ne pas avoir peur des coyotes du parc Stanley

L’homme de 75 ans apporte maintenant avec lui un bâton, un sifflet, un vaporisateur de gaz poivré et une boîte de conserve contenant des pièces de monnaie pour faire du bruit et effrayer des coyotes agressifs qui seraient en travers de son chemin.

J'ai l'impression d'aller au combat , dit M. Steininger.

M. Steininger dit qu'un coyote n'a montré aucune peur de lui, en septembre 2020, plusieurs mois avant que les morsures ne commencent à être signalées. Photo : iStock

Bernie Steininger s'est retrouvé face à face avec des coyotes agressifs au cours de la dernière année et il n'est pas le seul.

Depuis décembre, près de 40 personnes ont été mordues, dont des enfants.

M. Steininger a remarqué pour la première fois un changement dans le comportement des coyotes dans le parc en septembre dernier, quelques mois avant le début des attaques.

Ils [les coyotes] sont censés avoir une peur saine des gens. [...] Ces coyotes n’ont aucune peur des gens et semblent nous traiter comme des intrus dans le parc , explique l'homme de 75 ans.

Des panneaux sont installés près de sentiers fermés après une série d'attaques de coyotes dans le parc Stanley à Vancouver, en Colombie-Britannique, le mercredi 7 juillet 2021. Photo : CBC/Ben Nelms

Nous avons l'un des plus beaux parcs urbains du monde et les gens ont peur de l'utiliser. Pour moi, cela ne semble pas être une situation acceptable. Une citation de :Bernie Steininger

À lire aussi : Attaques au parc Stanley : comment cohabiter avec le coyote ?

Coyotes sont nourris

Alors que six coyotes ont été piégés et tués, deux en janvier et quatre en juillet, les attaques se sont poursuivies, la dernière ayant eu lieu le 12 août.

Les attaques de coyotes se multiplient au parc Stanley de Vancouver. Photo : Shutterstock / MelaniWright

Une partie du problème, selon les agents de conservation, est que les gens nourrissent les animaux, laissent des ordures dans le parc et font des visites nocturnes hors des sentiers principaux.

D'après des informations de Chad Pawson