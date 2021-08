La carrière politique de Brian Pallister en quelques dates clés

15 septembre 1992 : victoire dans une élection partielle sur la scène politique provinciale

Brian Pallister fait ses débuts en politique provinciale en remportant une élection partielle dans la circonscription Portage la Prairie. Il est réélu à l’élection générale de 1995 et il devient ministre des Services du gouvernement.

Avril 1997 : départ de la scène provinciale pour tenter un saut au fédéral

Brian Pallister démissionne de son poste provincial et se présente dans la circonscription Portage-Lisgar sous la bannière progressiste-conservateur pour l’élection fédérale tenue le 2 juin 1997. Il perd contre le député sortant du Parti réformiste du Canada, Jake Hoeppner.

Novembre 2000 : Pallister fait son entrée au Parlement d'Ottawa

Brian Pallister accède à un siège à la Chambre des communes à Ottawa lors de sa deuxième tentative. Il remporte la circonscription Portage—Lisgar avec le parti de l’Alliance canadienne, un parti qui regroupait plusieurs forces conservatrices. En 2004 et en 2006, il est réélu avec le Parti conservateur du Canada, né d’une fusion entre l’Alliance canadienne et le Parti progressiste-conservateur en 2003.

Pour l’élection fédérale de 2008, il annonce son intention de ne pas solliciter un autre mandat.

Juillet 2012 : retour à la politique manitobaine

Brian Pallister revient en politique provinciale et devient le chef du Parti progressiste-conservateur. Il est élu sans opposition.

Avril 2016 : M. Pallister mène ses troupes à une victoire électorale éclatante

Il réussit à obtenir un gouvernement majoritaire, avec la plus forte majorité que la province ait connue en un siècle. Le Parti progressiste-conservateur rafle 40 des 57 sièges de l’Assemblée législative du Manitoba.

Septembre 2019 : deuxième mandat comme premier ministre du Manitoba

Brian Pallister mène les progressistes-conservateurs vers une nouvelle majorité. Son parti remporte 36 sièges lors d'une élection anticipée. Il a, en effet, convié les électeurs aux urnes un an avant la fin prévue de son mandat.

Le premier ministre du Manitoba Brian Pallister s'apprêtant à annoncer la date de l'élection provinciale anticipée, en 2019. Photo : Radio-Canada / Ian Froese

Juillet 2021 : commentaires controversés sur la colonisation canadienne

Dans la foulée de la dégradation des statues des reines Victoria et Élisabeth II sur le terrain du Palais législatif, à Winnipeg, il fait des commentaires sur la colonisation canadienne. Il affirme qu'elle a été faite avec de bonnes intentions.

Des dirigeants autochtones réagissent et lui reproche de minimiser les effets néfastes des pensionnats pour les Autochtones. Sa ministre des Relations avec les Autochtones et le Nord, Eileen Clarke, démissionne après ses déclarations. M. Pallister offre des excuses au début du mois d'août.

10 août 2021 : Pallister annonce qu’il quitte la vie politique

Brian Pallister annonce publiquement qu’il ne sollicitera pas un troisième mandat comme premier ministre du Manitoba aux élections provinciales de 2023. Il demande au Parti progressiste-conservateur de commencer à planifier la nomination d’un nouveau chef.

Le parti choisira son successeur le 30 octobre à la suite d’un vote des membres et d’une course à la direction.

Fier de son bilan

Dans un communiqué de presse publié lundi matin, le premier ministre Brian Pallister s’est dit fier des réalisations de son gouvernement pour redresser les finances, améliorer nos services et rebâtir l’économie du Manitoba .

Nous avons présenté le premier budget équilibré en 11 ans, tout en créant le plus important investissement continu par personne dans les soins de santé, l’éducation et les services aux familles de toutes les provinces. Nous avons fait cela tout en réduisant le fardeau fiscal de chaque travailleur et de chaque famille, plus que tout autre province, afin de continuer à rendre la vie abordable pour les Manitobains , écrit-il.