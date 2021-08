Blanchet suggère à Trudeau de changer d’attitude devant les manifestants anti-vaccin

Le chef du Bloc québécois a critiqué l’attitude « un petit peu baveuse » du premier ministre sortant lundi, suggérant qu’elle pouvait attiser la colère des manifestants contre les mesures sanitaires qui sont de plus en plus bruyants lors des arrêts de campagne de la caravane libérale.

Yves-François Blanchet s'est exprimé tandis qu’il était en point de presse au marché Maisonneuve, à Montréal, pour parler de l’intégration des immigrants.

Invité à dire s’il était inquiet devant l’attitude de plus en plus agressive de certains manifestants, il s’en est plutôt pris à l’attitude de Justin Trudeau. Je me permettrais de suggérer au premier ministre de ne pas jeter d’huile sur le feu , a-t-il lancé.

M. Blanchet faisait ainsi référence aux propos que Justin Trudeau a tenus dimanche lorsqu’il s’est adressé directement à des manifestants très bruyants qui tentaient de perturber l’un de ses points de presse à Cambridge, en Ontario.

Il leur a dit qu'il ne comptait reculer ni sur son message ni sur sa stratégie concernant la pandémie de COVID-19. Les menaces de violence de la part de bullies (intimidateurs) qui veulent faire peur à des candidats et des citoyens, ça ne fonctionnera pas , a-t-il tranché, dénonçant la furie de certains manifestants.

La caravane libérale a eu à faire face à plusieurs manifestations, antivaccin et hostiles aux restrictions sanitaires pour la plupart, depuis le début de la campagne, devant même annuler un événement vendredi pour des raisons de sécurité.

C’est un homme qui d’habitude a des propos assez affables , a souligné Yves-François Blanchet, en parlant de Justin Trudeau.

Lorsqu’il interpelle les manifestants […], je crois que, même si ce n’est pas des gens très, très propices au dialogue, une attitude responsable, rassembleuse et informative serait davantage de nature à réduire ce genre de risque qu’une attitude un petit peu baveuse. Une citation de :Yves-François Blanchet, chef du Bloc québécois

Il doit faire preuve de davantage de modération dans la façon dont il présente ses idées , a ajouté le chef bloquiste. Je pense que c’est une façon d’apaiser.

Yves-François Blanchet a enfin ajouté qu'il souhaitait que Justin Trudeau puisse s’exprimer librement, présenter ses idées et faire apparaître un programme électoral à un moment donné .

Amené à réagir lundi sur l'intensité et la fréquence des manifestations qui ciblent également sa campagne, le chef néo-démocrate a offert une réponse en deux volets. Il a d'abord déploré que certains manifestants usent de menaces violentes et véhiculent des messages racistes et misogynes. C'est déplorable, ça ne devrait pas arriver , a dénoncé Jagmeet Singh.

Mais il a aussi tendu la main à ceux qui pourraient se sentir frustrés et isolés en ces temps difficiles. Cette année fut dure pour bien des gens , a-t-il dit, évoquant des enjeux de santé mentale au passage. Je vous vois, je vous entends, je sais que cette année a été difficile. Mais je suis convaincu qu'on peut s'en sortir si l'on prend soin les uns des autres et si l'on se fait vacciner.

Jagmeet Singh était à Ottawa lundi dans le cadre de sa tournée électorale. Photo : La Presse canadienne / Adrian Wyld

Au-delà de la colère, une crise de confiance

Sans critiquer spécifiquement les propos de Justin Trudeau, la professeure en communication à l'Université de Sherbrooke et directrice du pôle média de la Chaire UNESCO en prévention de la radicalisation et de l’extrémisme, Marie-Ève Carignan, a souligné l'importance de rétablir la confiance de ces manifestants envers les institutions.

Il n’y a rien qui justifie le recours à la violence, évidemment, peu importe le ton d’un décideur , a-t-elle indiqué en entrevue à ICI RDI. Mais il y a des gens qui ont des questions légitimes et qui se font taxer de complotistes alors que ce n’est pas ça. C’est comme si on délégitime un peu le fait de se poser des questions.

C’est normal de se poser des questions sur des mesures qui sont uniques et assez drastiques. C’est normal d’avoir un débat public.

Selon elle, les stratégies de communication qui sont basées sur l’échange d’information, sur l’ouverture à la discussion peuvent peut-être ramener la confiance des gens envers le gouvernement et peuvent parfois être plus efficaces que des stratégies plus coercitives .

Pour la professeure, le fait de rétablir la confiance envers les institutions gouvernementales et médiatiques doit nourrir une réflexion à long terme.