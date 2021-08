Saskatoon envisage la vaccination obligatoire pour les employés municipaux

Le conseiller du district 10, Zach Jeffries, souhaite faire adopter un règlement qui rendra la vaccination obligatoire pour le personnel municipal ainsi que pour les personnes qui visitent les infrastructures de la Ville, comme les centres de loisirs.

Les conseillères municipales de Saskatoon, Bev Dubois et Cynthia Block, se disent en faveur de cette motion.

Pour moi, c’est d'assurer la santé et la sécurité de nos employés ainsi que celle des habitants de Saskatoon qui fréquentent nos établissements , affirme la Conseillère municipale du district 9 à Saskatoon, Bev Dubois.

Pour la Conseillère municipale du district 6 à Saskatoon, Cynthia Block, ce n’est plus le moment d’essayer d’accommoder ceux qui sont contre le vaccin.

J’ai beaucoup de compassion pour ceux qui ne peuvent pas se faire vacciner et on doit les accommoder. Mais ceux qui peuvent se faire vacciner et qui choisissent de ne pas le faire, je crois qu’on ne peut plus les accommoder , dit-elle.

De son côté, le maire de Saskatoon, Charlie Clark, a récemment exprimé son soutien à un passeport vaccinal et à d'autres mesures de santé publique pour protéger la population contre la COVID- 19.

Le gouvernement de la Saskatchewan a fait savoir la semaine dernière qu'il ne comptait pas mettre en œuvre des restrictions ou instaurer une preuve vaccinale à l'échelle de la province.

Avec les informations de Mercia Moosely