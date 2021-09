Un match extérieur entre les Sabres et les Maple Leafs à Hamilton en mars

La rencontre aura lieu au Tim Hortons Field. Il s'agit du domicile des Tiger-Cats de Hamilton, dans la Ligue canadienne de football, et du Forge FC, dans la Première ligue canadienne de soccer.

Le stade compte environ 24 000 places, mais la capacité peut être augmentée pour les grands événements sportifs et les concerts , peut-on lire sur le site web de la Ville de Hamilton.

Inauguré en 2014, le Tim Hortons Field n'a jamais accueilli d'événement pareil.

Pendant le lockout de la LNH, en 2005, un match de hockey caritatif avait été organisé dans l'enceinte de son prédécesseur, le stade Ivor-Wynne. Un match extérieur opposant les Marlies de Toronto et les Bulldogs de Hamilton, alors le club-école des Canadiens de Montréal, a aussi eu lieu en 2012. Chacun de ces matchs avait accueilli environ 20 000 personnes.

En 2010, les Sabres de Buffalo ont affronté les Sénateurs d'Ottawa dans un aréna de Dundas, un quartier de Hamilton, dans le cadre d'un match préparatoire.

La dernière fois qu'un match de saison régulière de la LNH a eu lieu à Hamilton, la ville possédait sa propre équipe. Les Tigers ont existé de 1920 à 1925.

Un autre match extérieur pour les Maple Leafs

Les Maple Leafs sont devenus la première équipe canadienne à prendre part à la Stadium Series en 2018. Photo : Associated Press / Nick Wass

Il s'agira du quatrième match à l'extérieur de l'histoire des Maple Leafs de Toronto. L'équipe de la Ville Reine avait pris part à la Classique hivernale en 2014, à la Classique centenaire en 2017, puis à la Stadium Series en 2018.

En dépit de tous ces matchs, Toronto est la seule équipe canadienne qui n'a jamais pris part à la Classique héritage, un événement pourtant exclusif aux formations du Canada jusqu'à ce jour. Les Sabres de Buffalo seront la première équipe américaine à y prendre part.

La première Classique héritage a eu lieu en 2003 entre les Canadiens de Montréal et les Oilers d'Edmonton au stade du Commonwealth, en Alberta. La plus récente édition a eu lieu en 2019 et a opposé les Flames de Calgary et les Jets de Winnipeg au stade Mosaic, en Saskatchewan.

Même si le match aura lieu en Ontario, les Sabres, une équipe de l'État de New York, ont été désignés comme l'équipe locale. Hamilton se trouve pratiquement à égale distance de Buffalo et Toronto.

Un match était déjà prévu au calendrier des équipes le 13 mars. Il devait avoir lieu au KeyBank Centre de Buffalo.

La Ligue nationale présentera deux autres matchs à l'extérieur en 2022, soit sa traditionnelle Classique hivernale du Jour de l'An et un match de la Stadium Series.

Le Wild du Minnesota affrontera les Blues de Saint Louis le 1er janvier, à Minneapolis, comme ce devait être le cas l'an dernier avant que la pandémie ne force le report du match à 2022.

L'autre match extérieur opposera le Lightning de Tampa Bay aux Predators de Nashville. Il aura lieu au Tennessee, le 26 février.