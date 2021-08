L’Ontario recense 694 nouveaux cas de COVID-19 et aucun décès

La province compte 694 contaminations au coronavirus de plus, un chiffre quotidien en légère baisse par rapport aux trois derniers jours.

Les bureaux de santé de Toronto (121 cas), Peel (104), York (98), Hamilton et Windsor (74 cas chacun) sont ceux qui dénombrent le plus de nouvelles contaminations.

La moyenne des infections quotidiennes lors des sept derniers jours s'élève à 696 cas.

Aucun nouveau décès n'est à déplorer, selon la santé publique ontarienne.

Hospitalisations

En revanche, le nombre de personnes hospitalisées grimpe à 226, soit 12 de plus que la veille.

Parmi celles-ci, 160 (+2 par rapport à dimanche) reçoivent des traitements en unité de soins intensifs, dont 93 sont placés sous respirateur (en baisse de 5).

La province dit ne pas être en mesure de mettre à jour le nombre de ces patients qui sont vaccinés ou non les dimanches et lundis, parce que tous les hôpitaux peuvent ne pas déclarer leurs données le week-end , selon la ministre de la Santé, Christine Elliott.

Selon les derniers chiffres disponibles, on dénombrait 10 fois plus de patients non vaccinés en soins intensifs samedi que de patients entièrement vaccinés.

Vaccination

Les bureaux de santé publique ont recensé 17 767 administrations de vaccins COVID-19 dimanche. Un peu plus de 76 % des Ontariens admissibles, ou ceux âgés de 12 ans et plus, ont maintenant reçu deux doses. Cela équivaut à environ 67,3 % de la population totale de la province.

