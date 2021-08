Le NPD veut s’attaquer aux échappatoires fiscales

En entrevue à l’émission Les matins d’ici lundi, M. Singh a soutenu vouloir augmenter les revenus de l’état en mettant fin aux échappatoires qui laissent les ultra-riches cacher leur argent .

Dans le passé, les autres partis, libéraux et conservateurs, coupent l’aide aux gens ou mettent la pression sur les épaules des travailleurs en augmentant les taxes. Nous sommes le seul parti qui a un plan pour augmenter les revenus en faisant payer la juste part des ultra-riches. Une citation de :Jagmeet Singh, chef du NPD

Jagmeet Singh soutient vouloir serrer la vis des géants du web, comme Amazon.

Amazon, qui gagne de grands profits ici au Canada et ne paie aucune taxe au Canada, on veut régler ça , soutient-il. Et aussi, on veut mettre en place une taxe sur les fortunes des ultra-riches. [...] On veut s'assurer qu’on augmente nos revenus pour investir dans le bien-être des gens .

Parlant de bien-être, le chef du NPDNouveau Parti démocratique a déploré la situation dans les urgences de l’Outaouais. Il accuse les gouvernements fédéraux précédents des dernières décennies d’avoir procédé à des réductions budgétaires qui ont empiré la situation.

Ce qu’on propose, c’est d'augmenter les transferts et en plus augmenter les soins de santé pour inclure les médicaments. Un enjeu vraiment essentiel pour améliorer les soins de santé , soutient M. Singh. Plusieurs paient trop cher ou n'achètent pas les médicaments dont ils ont besoin parce que ça coûte trop cher. Ces gens tombent malades et doivent aller à l'hôpital.