SpaceX envoie des insectes et des aliments à la Station spatiale internationale

Une cargaison comportant des fourmis, des avocats et un bras robotique de taille humaine est arrivée à la Station spatiale internationale (SSI).

Il s’agit de la 23e livraison de l'entreprise pour la NASA en un peu moins d'une décennie.

La fusée Falcon recyclée avait décollé dimanche depuis le complexe spatial Kennedy de la NASA. Après avoir transporté vers l’espace la capsule Dragon, le propulseur de premier étage a atterri sur la toute dernière plateforme océanique de SpaceX, nommée A Shortfall of Gravitas. Le fondateur de SpaceX, Elon Musk, a poursuivi sa tradition de nommer les barges de récupération des propulseurs en hommage au regretté écrivain de science-fiction Iain Banks et à sa série Culture.

Le Dragon transporte plus de 2170 kilogrammes de fournitures et d'expérimentations, ainsi que des aliments frais, notamment des avocats, des citrons et même des glaces pour les sept astronautes de la Station spatiale.

Des scouts envoient des fourmis, des crevettes et des plantes comme sujets de test, tandis que des scientifiques de l'Université du Wisconsin-Madison ont donné des graines de cresson alénois, une petite herbe en fleurs utilisée dans la recherche génétique. Des échantillons de béton, de cellules solaires et d'autres matériaux seront également soumis à l'apesanteur.

Le bras robotique expérimental d'une entreprise japonaise, quant à lui, tentera de visser des objets ensemble en orbite et d'effectuer d'autres tâches banales normalement effectuées par les astronautes.

Les futurs modèles du robot de Gitai s'aventureront dans le vide de l'espace pour effectuer des travaux de réparation de satellites et autres, a déclaré le directeur de la technologie, Toyotaka Kozuki.

Dès 2025, une escouade de ces bras pourrait aider à construire des bases lunaires et à exploiter la lune pour des ressources précieuses, a-t-il ajouté.

SpaceX a dû abandonner certaines expériences en raison des retards résultant de la COVID-19.

La NASA s'est tournée vers SpaceX et d'autres sociétés américaines pour livrer du fret et des équipages à la station spatiale, une fois le programme de navette spatiale terminé en 2011.