Une usine de filtration des eaux neuve pollue un ruisseau à Shawinigan

Le maire de Shawinigan, Michel Angers, explique que l’usine est toujours en rodage malgré son ouverture en janvier 2020.

Nous sommes en rodage d’usine depuis une bonne année et demie. Évidemment, c’est une grosse usine à faire fonctionner. Il y a eu toutes sortes de difficultés et d’imprévus au fil des derniers mois, alors on est en lien et en collaboration avec le ministère de l’Environnement depuis le début de cette aventure. Effectivement, il y a des correctifs importants qu’il faudra apporter et trouver, surtout , a-t-il commenté au micro de Toujours le matin.

L’usine fonctionne aux deux tiers de sa capacité en raison des problèmes de la technologie membranaire utilisée pour filtrer l’eau. On se retrouve encore avec des difficultés, des membranes qui se colmatent… on est obligés de les laver tellement souvent qu’on encrasse le ruisseau qui est juste à côté , a indiqué le premier magistrat.

Michel Angers soutient qu’il n’était pas possible d’éviter cette technologie, qui doit toujours être validée par le ministère de l’Environnement.

Il y a deux technologies qui étaient approuvées : la technologie membranaire puis la technologie traditionnelle au sable, qui existe depuis longtemps. Une autre technologie de nanofiltration aurait probablement pu être intéressante. Mais le ministère ne l’accepte pas, donc ne donne pas les 75 % de subventions [...] Malheureusement, on se retrouve avec deux sortes de technologies, et celui qui a remporté la mise [au plus bas soumissionnaire], c’est Suez avec le système membranaire , a-t-il détaillé.

Si après, ça nous prouve hors de tout doute que cette technologie, qui est en validation, qui n’est pas approuvée, ne fonctionne pas, bien il y a des gens qui auront à rendre des comptes. Une citation de :Michel Angers, maire de Shawinigan

Michel Angers assure que la Ville va changer les membranes de l’usine pour garantir son fonctionnement et nettoyer le ruisseau, tout cela sans bris de services pour les citoyens.

Dans un communiqué la semaine dernière, la Ville de Shawinigan indiquait que les problèmes rencontrés n’affectent en rien la capacité de la Ville à fournir une eau potable d’excellente qualité aux citoyens . La station de traitement du Lac-à-la-pêche dessert actuellement 18 000 logements.

L’usine a démarré ses activités en janvier 2020. Son coût de construction s’élève à 64 M$. La Ville a choisi ce projet plutôt que le pompage de l’eau dans la rivière Saint-Maurice, dont les scénarios auraient pu coûter entre 120 M$ et 130 M$.