Des centaines d’urgentologues demandent une hausse salariale pour les infirmières

Plus de 350 médecins de l’Ontario ont signé une lettre ouverte exigeant que la province augmente les salaires des infirmières aux soins intensifs, qui travaillent en première ligne contre la COVID-19 depuis le début de la pandémie.

La lettre  (Nouvelle fenêtre) - qui s'adresse aux Ontariens - affirme que les urgences de la province sont encore une fois en crise : non en raison du manque de ventilateurs ou de lits, mais plutôt en raison d’un grave manque de personnel.

L’urgentologue Dr Christopher Keefer a écrit la lettre et constate que la réponse de ses collègues est remarquable.

Nous faisons tous partie d’une équipe, surtout dans les départements d’urgence. Une citation de :Dr Christopher Keefer, urgentologue à Toronto

Les médecins voient que nos collègues infirmières et infirmiers souffrent présentement, souligne le médecin.

À l’urgence, on doit travailler ensemble. Nous comptons vraiment les uns sur les autres, explique-t-il. Mais en ce moment, le nombre d’infirmières qui quittent leurs postes est sans précédent.

Par ailleurs, l’urgentologue de Toronto souligne que les médecins ont signé la lettre ouverte non seulement pour soutenir les infirmières aux soins intensifs, mais aussi en raison de l’impact pour les patients.

Le Dr Christopher Keefer est un urgentologue à Toronto. Photo : Avec la gracieuseté de / Christopher Keefer

Ces travailleurs essentiels sont hautement qualifiés et doivent effectuer des tâches critiques pour la vie des patients, dit-il.

Et le manque d’effectifs fait en sorte que certains patients ne reçoivent pas les soins dont ils ont besoin.

Le manque d’infirmière est non seulement difficile pour la satisfaction des patients, mais c’est aussi dangereux. Une citation de :Dr Christopher Keefer, urgentologue à Toronto

Un appel pour abroger la loi 124

La lettre ouverte demande aux Ontariens de se joindre aux travailleurs de la santé pour mettre de la pression sur le gouvernement de l’Ontario afin d’abroger la loi 124.

Cette législation, qui date de 2019, a mis en place un plafond pour les augmentations de salaires de plusieurs fonctionnaires provinciaux, dont les infirmières. L’augmentation moyenne est donc de 1 % par année pour trois ans.

Les infirmières qui travaillent dans les hôpitaux ont des augmentations pour chaque année d’expérience pour les huit premières années. Selon leur échelle salariale, ceci représente une augmentation de 33,90 $ de l’heure à 47,69 $, sur huit ans.

Après huit ans, cependant, les infirmières reçoivent seulement l’augmentation annuelle de 1 % , qui est sous le taux d’inflation. Et après 25 ans de carrière à l’hôpital, les infirmières reçoivent ensuite une autre augmentation de 0,84 $ de l’heure.

De plus, les infirmières et infirmiers sont des travailleurs essentiels et ne peuvent donc pas déclencher de grève, ce qui limite leur pouvoir de négociation.

Mais les infirmières peuvent quitter la profession et plusieurs le font, peut-on lire dans la lettre. En ce moment, les hôpitaux de l'Ontario recensent un taux de postes vacants de 10 à 12 %, selon l'Association des infirmières et infirmiers de l’Ontario.

C’est le moment de s’affirmer, selon une infirmière

Nancy Halupa est une infirmière aux soins intensifs à Toronto depuis 23 ans. Selon elle, le soutien qu’elle reçoit des médecins est incroyable.

Le fait qu’ils nous écoutent et veulent se ranger à nos côtés en écrivant cette pétition… nous sommes tellement reconnaissants, souligne-t-elle.

Nancy Halupa est responsable d'un compte Instagram qui partage des images et des vidéos d’infirmières, de membres de leurs familles et d’autres travailleurs de la santé qui tiennent des pancartes avec des messages de soutien pour les infirmiers et infirmières.

Auparavant, Mme Halupa avait maintenu l’anonymat quand elle parlait à la presse. Mais elle se sent maintenant à l’aise de s’afficher publiquement, grâce au soutien des médecins et des autres infirmières.

Ce que je veux faire, c’est donner une voix que nous n’avons jamais eue aux infirmières, explique-t-elle. Nous travaillons au chevet des malades et personne ne peut parler pour nous, puisque personne n’a vécu ce que nous avons vécu.

De son côté, le porte-parole pour le Conseil du trésor de l’Ontario, Richard Mullin, prétend que la loi 124 est une mesure juste et temporaire pour protéger les emplois du secteur public et des services essentiels, chose qui est nécessaire pour combattre la pandémie de COVID-19.

Il indique d’ailleurs que la province a fourni 4 mois de paie pandémique pour les travailleurs de première ligne l’année dernière, ce qui correspond à une somme moyenne de 3560 $ qui s'est ajoutée aux salaires. Le gouvernement provincial a également investi plus de 52 millions de dollars pour recruter, garder et soutenir les travailleurs de la santé pendant la pandémie.

D'après les informations de CBC News