Les policiers de Truro portent maintenant des caméras corporelles

Bien que le port de caméras corporelles ne fasse pas l’unanimité dans la population, le service policier de Truro estime que ces appareils améliorent la sécurité des agents et du public.

Le service policier a acheté au total dix caméras corporelles. Les agents vont maintenant les porter sur eux de façon permanente, explique le chef du service policier, Dave MacNeil.

Selon lui, les agents et les résidents ont l’esprit plus tranquille lors de discussions et d’interactions quand ces caméras sont actives.

C’est aussi un moyen pour la police d'être plus responsable et plus transparente, estime Dave MacNeil.

Le chef de la police de Truro, Dave MacNeil, affirme que les caméras corporelles améliorent la sécurité des agents et du public. Photo : CBC/Paul Palmeter

Le chef MacNeil précise que ce sont les agents qui souhaitaient que les caméras corporelles deviennent une pièce permanente de leur équipement.

S'il y a un incident impliquant la police, les images enregistrées avec les caméras corporelles peuvent être très précieuses, explique l’agent Brent Bowden, du service policier de Truro. Quand les agents disent à une personne qu'elle est enregistrée, cela peut souvent désamorcer une situation tendue ou une confrontation, dit-il.

Ces appareils captent des images presque en haute définition et le son est également clair, précise M. Bowden.

La police municipale de Truro est la deuxième en Nouvelle-Écosse qui utilise des caméras corporelles. La police de Kentville en utilise aussi depuis trois ans.