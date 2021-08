Faut-il décentraliser la gestion des hôpitaux au Nouveau-Brunswick?

Depuis le 25 mars, le Réseau Vitalité a demandé à quatre reprises au public d’éviter autant que possible l’urgence du plus important hôpital francophone de la province, le CHUCentre hospitalier universitaire Dumont.

À Campbellton, le service d’obstétrique et de gynécologie, le service de psychiatrie et le service de soins intensifs ont connu des périodes de fermeture complète.

Le 10 juin, quatre lits de soins intermédiaires ont été fermés à Tracadie de façon temporaire en raison d’une pénurie de personnel.

Alors que la ministre Dorothy Shephard prépare une importante réforme en santé, plusieurs leaders municipaux et d’anciens dirigeants du milieu de la santé se demandent s’il n’est pas temps de décentraliser la gestion des hôpitaux.

Plus de pouvoirs aux établissements régionaux

Dès l’annonce de la fermeture temporaire des lits de soins intensifs à l’Hôpital de Campbellton, le maire de cette municipalité a évoqué qu’il souhaitait que l’établissement ait plus de pouvoirs pour régler le problème de la pénurie de main-d'œuvre.

Le maire de Campbellton Ian Comeau se questionne sur la gestion par le Réseau de santé VItalité de la crise qui frappe l'hôpital de sa région. Photo : Radio-Canada

On a besoin de quelqu’un ici, local, pour le recrutement. On a besoin d’un gestionnaire local, comme c’était le cas dans le passé , a indiqué Ian Comeau.

On veut un administrateur local. C’est ce dont nous avons besoin. Je vous dirais qu’une entreprise ne peut pas fonctionner sans qu’elle ait un gestionnaire sur place , appuie le président de la Commission des services régionaux du Restigouche Brad Mann.

Le groupe Égalité Santé en Français, qui est né dans la foulée de la fusion des régies de santé en 2008, fait de la décentralisation son cheval de bataille.

Une école sans direction, ça serait un fiasco total. Bien c'est ce qu'on a actuellement dans le système de santé. Une citation de :Jacques Verge, secrétaire d'Égalité Santé en Français

Partout on remet en question la centralisation et ici on veut en faire plus. Donc, allons de l'avant, remettons les directions d'hôpitaux, réglons les problèmes. C'est anormal ce qui se passe à Campbellton, on n’attirera jamais de médecins s’il n’y pas de services dans l'hôpital , dénonce le secrétaire de l’organisme Jacques Verge.

Il s’inquiète d’autant plus que la ministre Shephard semble vouloir aller contre ces espoirs de décentralisation, puisque le gouvernement provincial a évoqué à plusieurs reprises l’idée d’avoirun « réseau d’excellence en santé » au Nouveau-Brunswick.

D’anciens directeurs d’hôpitaux s'expriment

Fernand Rioux a été directeur de l’Hôpital de Caraquet au début des années 90. Bien qu’il ne plaide pas pour une abolition des réseaux de santé, il pense que les hôpitaux jouissaient de plus de flexibilité lorsqu’elles étaient dirigées localement.

À l’époque, tous les hôpitaux du Nouveau-Brunswick avaient un conseil d'administration et une direction générale. Nous étions responsables du recrutement, de l’embauche, des permanences, des évaluations, des programmes, etc. La gestion était locale et on prenait les décisions qui s’imposaient localement et non de façon centralisée.

Il dénonce la centralisation et la lenteur de la prise de décision dans le contexte actuel.

Aujourd’hui, c’est Vitalité et Horizon qui ont ces pouvoirs. Et les gros hôpitaux ont préséance sur les petits hôpitaux. Une citation de :Fernand Rioux, ancien directeur de l’Hôpital de Caraquet

L’ancien directeur de l’hôpital de Tracadie, qui a également été ministre de la Santé sous le gouvernement conservateur de Bernard Lord, Elvy Robichaud, est plus nuancé sur la question de la centralisation.

C’est ça le principe de la décentralisation : le plus proche que les décisions vont être, le plus que les individus ou la communauté vont participer et, techniquement, le mieux la communauté va se porter.

Mais M. Robichaud pense que la pandémie brouille les cartes en ce qui a trait aux problèmes du système de santé. Il attend avec impatience de voir ce que contiendra la réforme de la ministre de la Santé avant de s'avancer davantage sur cette question.

Vitalité promet une embauche

La présidente-directrice générale du Réseau de santé Vitalité, la Dre France Desrosiers, a rappelé que tous les établissements ont un gestionnaire.

La Dre France Desrosiers, PDG du Réseau de santé Vitalité, conteste l'affirmation que les hôpitaux ne jouissent pas d'administration au niveau local. Photo : Radio-Canada

Il y a toujours eu de la gestion locale dans chacun de nos centres hospitaliers. On a des gestionnaires et des directeurs qui ont des responsabilités locales qui travaillent plus qu’ils devraient travailler. Ce sont des gens engagés. Ce sont des gens de la place et j’ai toujours trouvé triste pour ces personnes-là qu’on ne reconnaisse pas qu’elles sont présentes, qu’elles sont là et qu’elles travaillent très fort , explique Mme Desrosiers.

Pour les appuyer, France Desrosiers souligne que le Réseau Vitalité s’est engagé à créer cet automne de nouveaux postes pour la gestion des activités hospitalières en appui à ces gestionnaires.

Avec les informations d'Isabelle Arsenau et de l'émission La Matinale d'ICI Acadie