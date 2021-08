La pluie aide les pompiers forestiers nord-ontariens et réduit le risque d’incendie

En date du 29 août en fin d’après-midi, il y avait 88 feux de forêt actifs en Ontario, dont 79 dans le Nord-Ouest.

Parmi ces feux, 63 sont observés par les Services d’urgence, d’aviation et de lutte contre les feux de forêt de l’Ontario (SUALFF), 7 ne sont pas maîtrisés, 2 sont contenus et 16 sont maîtrisés.

Le risque d’incendie est faible pour presque tout le territoire surveillé par les SUALFF.

Le risque d'incendie est faible presque partout en Ontario. Photo : Services d’urgence, d’aviation et de lutte contre les feux de forêt de l’Ontario

Les températures plus fraîches et cette humidité plus élevée ont vraiment contribué à limiter le comportement du feu et à réduire le potentiel de nouveaux incendies provoqués par la foudre , explique Chris Marchand, agent d’information sur les incendies dans le Nord-Ouest de l’Ontario.

M. Marchand souligne toutefois que les feux les plus importants pourraient brûler pendant encore plusieurs semaines.

Certains de ces très grands incendies qui brûlent [...] comme Kenora 51 et Red Lake 77 et Red Lake 16, ces incendies sont si grands qu'il faudra encore plusieurs semaines, voire des mois, pour les amener au point où les responsables seront suffisamment confiants pour dire qu'ils ne vont pas prendre de l'ampleur. Une citation de :Chris Marchand, agent d’information sur les incendies

Une interdiction d’allumer des feux demeure en vigueur pour les secteurs de Kenora, Rainy River, Fort Frances, Dryden, Ignace et Atikokan.

Nous avons donc encore une charge de travail importante , ajoute M. Marchand. Cependant, le sentiment d'urgence aujourd'hui est évidemment beaucoup moins fort qu'il y a quelques semaines, lorsque nous avions une demi-douzaine de communautés à évacuer.

Plus de 130 pompiers de l'extérieur de la province, y compris des pompiers du Mexique et de l'Australie, continuent de participer aux efforts d'extinction des incendies dans le Nord-Ouest.

Chris Marchand affirme que certains efforts pourraient se poursuivre jusqu'en octobre.

Normalement, la saison des feux de forêt en Ontario se termine le 31 octobre.