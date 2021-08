Des amis s’inquiétaient de Patrik Mathews, révèlent des documents de la GRC

Les amis et anciens collègues de Patrik Mathews pensaient qu'il ne faisait que bluffer, jusqu’à ce qu’ils lisent un article qui l’identifiait comme un suprémaciste blanc qui recrutait pour The Base, un groupe paramilitaire néonazi secret.

C’est ce que révèle un mandat de perquisition récemment dévoilé et obtenu par CBC Canadian Broadcast Corporation qui a demandé à ce que les documents ne soient plus sous scellé.

Une copie caviardée des informations ayant permis l'obtention d'un mandat de perquisition a été fournie à CBC la semaine dernière. Les noms et les liens entre les personnes qui ont parlé à la police ont été supprimés.

En août 2019, la Gendarmerie royale du Canada (GRC) effectuait une fouille au domicile de l’ex-réserviste des Forces armées canadiennes à la recherche d’armes à feu et de munitions. Quelques jours plus tard, le Winnipeg Free Press écrivait un reportage sur son association avec The Base.

Dans une déclaration sous serment datée du 19 août 2019, la GRC Gendarmerie royale du Canada a déclaré qu’après la publication de l’article, elle avait reçu de nombreux appels de proches de M. Mathews. Ils se disaient préoccupés par son comportement récent et ils craignaient qu’il ne prépare quelque chose de suspicieux.

Patrik avait quatre chats qu’il aimait et dont il parlait tout le temps, mais tout d'un coup et sans explication, il s’en est débarrassé la semaine dernière , a écrit le caporal John Richard Hurley, membre de l’équipe nationale de soutien à l’application de la Loi sur les armes de la GRC.

Selon les policiers, les personnes qui prévoient commettre des attaques terroristes mettent souvent leurs affaires en ordre avant de passer à l’acte.

Une autre personne avait indiqué à la police que Patrik Matthews était souvent sur Internet et que son ses points de vue se sont radicalisés et devenaient de plus en plus bizarres . De plus, l’ancien réserviste avait des réactions excessives, il était passionné par certaines choses, dont la politique, et il faisait parfois des raccourcis et allait trop dans l'extrême .

Des amis croyaient qu’il était bipolaire ou schizophrène. Ils le décrivent comme quelqu'un de solitaire.

Âgé de 28 ans, Patrik Mathews risque jusqu’à 20 ans de prison dans une prison américaine pour des accusations de destruction de preuve et d’obstruction à la justice dans le Maryland et le Delaware. Il a plaidé coupable en juillet et il devrait connaître sa sentence en octobre.

Il avait été arrêté en janvier 2020 au Maryland, après avoir disparu à l'été 2019.

Des documents suprémacistes dans un sac à dos

Selon les documents du mandat de perquisition, Patrik Mathews était entré aux États-Unis le 1er juin 2019. Il a eu de la difficulté à revenir au Canada le même jour au poste frontalier de Tolstoi, au Manitoba.

La GRC dit avoir effectué une recherche sur Twitter avec le mot-clé #Winnipeg et avoir trouvé cette photo d'une personne en tenue militaire pointant une arme à feu, avec le titre The Base. Un document de la police indique que l'identité de la personne et le lieu sont inconnus, la photo semble être datée du 4 août 2019. Photo : Cour du Banc de la Reine du Manitoba

La GRCGendarmerie royale du Canada affirme qu’il conduisait un véhicule de location. Il a dit aux douaniers qu’il n’avait pas fait d’achats puisqu’il n’était allé aux États-Unis que pour une durée de 5 à 6 heures pour voir de la famille au Minnesota.

Or, les employés de l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) ont retrouvé, en fouillant son sac, des affiches incitant à rejoindre la lutte contre le génocide blanc .

Les agents de l’ ASFCAgence des services frontaliers du Canada ont également noté avoir trouvé dans le sac à dos de Mathews un journal, dans lequel se trouvait une liste qui notait ou documentait toutes les fusillades de masse aux États-Unis de 1988 à 2018 , a écrit le caporal Hurley.

Dans ce journal, il était également inscrit le lien des tireurs avec The Base.

Patrik Matthews a indiqué aux agents frontaliers que c’était de vieilles recherches . Il a fait valoir qu’il n’était pas intelligent de traverser la frontière avec ces documents .

Interrogé sur son lien avec The Base, il a prétendu que tous ses messages faisaient référence à la préparation, cette pratique consistant à se préparer pour une possible catastrophe en mettant en réserve nourriture et munitions.

Patrik Mathews a décrit The Base comme une bande de préparateurs malavisés, inquiets des tempêtes, des attaques et de l’effondrement des infrastructures, alors que lui s’intéressait à l’hygiène et à la culture durable de la nourriture , indique la déposition du caporal Hurley.

Les policiers se disaient inquiets quant à la capacité de Patrik Mathews d’accéder à des armes à feu ou à en posséder.

En conjonction avec l’association de Mathews avec un groupe de haine néonazie suprémaciste blanc, je pense que Mathews est un adhérent à cette idéologie violente , conclut M. Hurley.

Avec les informations de Caroline Barghout