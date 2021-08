La communauté médicale de la Saskatchewan sonne l’alarme sur Twitter

En utilisant le slogan Agiter , ils tentent d'inciter les dirigeants, toutes allégeances confondues, à agir pour ralentir la propagation du virus.

Interpeller les dirigeants

Dimanche, le Dr Alexander Wong a publié un gazouillis demandant aux dirigeants de diriger , afin d'éviter une crise majeure du système de santé. Selon lui, le taux de vaccination a plafonné, et il stagne désormais.

Le médecin a déclaré que son utilisation du mot agiter ne vise pas des individus en particulier.

Pour Dr Wong, agiter interpelle les personnalités publiques ayant les moyens de prendre des décisions.

Situation sombre

Les infirmières et médecins peignent un sombre tableau de ce qu’ils vivent aux soins intensifs de la province, désormais surpeuplés. Des personnes de plus en plus jeunes attrapent la COVID-19.

La présidente du Syndicat des infirmières de la Saskatchewan ( SUNSyndicat des infirmières de la Saskatchewan ), Tracy Zambory, indique que la situation aux urgences est intenable . Afin de pallier aux nombreuses heures supplémentaires, le personnel prend des congés maladie, selon la présidente.

Tracy Zambory affirme que les quelque 10 000 infirmières du syndicat ne se sentent pas épaulées. Découragées, elles ont le cœur brisé , affirme-t-elle.

Avec les informations de Bryan Eneas.