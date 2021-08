L’arrivée prochaine du passeport vaccinal est une source d’anxiété pour les aînés

L’imposition du passeport vaccinal à compter du 1 er septembre suscite de la grogne et surtout de l’inquiétude chez les aînés du Saguenay-Lac-Saint-Jean.

C’est ce qu’observe le directeur général de la branche régionale de la FADOQ, Patrice St-Pierre.

Il constate que plusieurs des membres de son organisation peinent à comprendre comment ils doivent s’y prendre pour se procurer cette preuve de vaccination indispensable, et ce, même s’ils débordent souvent de bonne volonté.

Les gens tentent de s’y retrouver pour pouvoir se conformer à la mesure qui sera mise en place , souligne M. St-Pierre. Ça crée un stress qui est inutile , précise-t-il, visiblement préoccupé.

Patrice St-Pierre ajoute que la FADOQ a exercé en vain des pressions sur le gouvernement provincial pour qu’il fasse un ajustement spécialement pour les personnes âgées. On aurait aimé qu’il puisse fournir une preuve vaccinale directement aux gens de 70 ans et plus , soutient-il.

Cependant ce scénario ne s’est pas concrétisé.

M. St-Pierre reconnaît qu’un aîné peut toujours se tourner vers la ligne téléphonique d’aide mise en place par Québec pour commander son passeport vaccinal. Or, selon lui, ce service est surchargé .

À son avis, il faudrait rapidement pouvoir compter sur du personnel supplémentaire pour le désengorger.