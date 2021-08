COVID-19 : Nathan Neudorf espère « une augmentation suivie d’un déclin rapide »

En date du 26 août, l’Alberta a enregistré 1168 nouveaux cas du virus, soit plusieurs centaines de plus que n'importe quelle autre province canadienne.

Lors d’une entrevue à Bridge City News vendredi, M. Neudorf s'est prononcé sur la décision de lever les restrictions dans la province alors que 1,5 million d’Albertains demeurent non vaccinés.

Une fois que [le virus] est passé par les personnes non vaccinées, où ira-t-il , a-t-il dit.

Il a affirmé qu’ailleurs dans le monde, comme au Royaume-Uni, la quatrième vague a été caractérisée par une augmentation du nombre de cas suivie d'un déclin tout aussi rapide après que le virus ait fini de traverser la population non vaccinée.

J’ai bon espoir que nous verrons le même genre de tendance , a-t-il ajouté.

Le Nouveau Parti démocratique ( NPDNouveau Parti démocratique ) de l’Alberta croit que le plan du gouvernement est de permettre à la COVID-19 de balayer la population non vaccinée de la province, et de voir ce qui se passe dans les écoles .

Dans le communiqué de presse publié vendredi, le porte-parole du ( NPDNouveau Parti démocratique ) David Shepherd note que bien que nous n'ayons pas entendu un seul mot du premier ministre ou du ministre de la Santé, le président du caucus du PCU affirme que le plan est clair : laisser-faire .

Toujours dans le communiqué, il ajoute que [ce gouvernement] n’a pas pensé aux répercussions sur les familles qui souffriront, sur les travailleurs de la santé qui tentent toujours de se remettre de la dernière vague, sur les entreprises qui tentent de se remettre sur pied ou sur les étudiants qui retourneront à l'école dans quelques jours seulement.

Je suis complètement incrédule. Le PCU a abandonné les Albertains à la quatrième vague. Une citation de :David Shepherd, porte-parole du Nouveau Parti démocratique (NPD) de l’Alberta

Le Royaume-Uni fait toujours face à un nombre de cas élevé

La façon dont M. Neudorf décrit la quatrième vague est inexacte. Le Royaume-Uni a effectivement connu une augmentation précipitée du nombre de cas suivi d'une brève baisse rapide, mais le nombre de cas y est en constante augmentation depuis le début du mois d'août et a enregistré la semaine dernière son plus grand nombre de cas hebdomadaires depuis juillet.

Selon l’Organisation mondiale de la santé ( OMSOrganisation mondiale de la santé ), le nombre de décès est également en augmentation au Royaume-Uni.

Selon l'épidémiologiste Cynthia Carr, les tendances observées au Royaume-Uni ne peuvent pas nécessairement être comparées à celles de l'Alberta, car de nombreux facteurs entrent en compte.

Au Royaume-Uni, après que les infections liées au Championnat de soccer 2020 de l'Union des associations européennes de football ( UEFAUnion des associations européennes de football ) eurent été résolues et que l'école n'avait pas encore commencé, le nombre de cas a diminué, puisque ces situations à haut risque de contamination n’étaient pas présentes, explique-t-elle.

Mais cela ne signifie pas que la population était protégée. Cela signifie simplement qu'il y avait un événement ponctuel qui a augmenté et diminué [le nombre de cas] , soulève Mme Carr.

Cela ne signifie pas que vous pouvez dire : ''OK, maintenant nous sommes en sécurité parce que cela s'est produit'' , ajoute-t-elle.

Risque de débordement du système de santé

Vendredi, M. Neudorf a encouragé les Albertains à se faire vacciner et suivre les statistiques liés aux cas sévères.

Sur les 74 patients de la COVID-19 qui se trouvaient vendredi aux soins intensifs en Alberta, tous sauf deux n'étaient pas vaccinés ou l'étaient partiellement, et 77,1 % des patients ne se trouvant pas aux soins intensifs n'étaient pas vaccinés ou l'étaient partiellement, selon la Dr Deena Hinshaw, médecin hygiéniste en chef de l'Alberta.

Plus du tiers des Albertains admissibles ne sont pas vaccinés.

Des experts affirment que jusqu'à ce taux s'améliore, il y a un risque pour les systèmes de soins de santé, les personnes immunodéprimées et les personnes non vaccinées, surtout à l'approche de l'automne et du retour des enfants à l'école.

Nous ne savons pas encore si nous aurons la même chance que l'année dernière sans saison grippale , rappelle Mme Carr. Elle soulève toutefois que le système de santé pourrait rapidement être débordé avec la saison de la grippe jumelée avec le fait qu'une partie de la population est toujours à risque de développer une forme grave de la maladie.

Cet avis est partagé par Sarah Otto, une professeure au département de zoologie de l’Université de la Colombie-Britannique qui a contribué à la modélisation de la COVID-19 pour l’Alberta.

Mme Otto a indiqué dans un courriel que si les politiques et les comportements ne changent pas, la charge de travail et les taux d'hospitalisation vont ravager le système de santé en Alberta.

M. Neudorf indique que le plan de la province concernant la réouverture des écoles consiste à surveiller le nombre de cas et à voir ce qui se passe. .

Selon Mme Carr, cela comporte des risques pour les enfants de moins de 12 ans.

Nous devons les protéger. Et permettre à un virus de se propager dans un groupe non vacciné n'est pas du tout protecteur , estime-t-elle.

CBC News a contacté M. Neudorf et le caucus du PCUParti conservateur uni pour obtenir des commentaires.

Avec les informations de Sarah Moore.