Cette 17e Randonnée Vélo Santé a permis d’amasser 118 000 $ selon les organisateurs. Un montant qui dépasse l’objectif fixé à 100 000 $.

Je dirais que c’est une édition plus qu’à la hauteur de nos attentes , lance le président d’honneur et cycliste, le Dr Didier Ouellet, en entrevue à l’émission Bonjour la Côte.

Les fonds amassés serviront cette année à financer un dispositif médical d’imagerie par fluorescence.

Pour attirer un spécialiste et surtout le conserver en région, ça prend ce genre d’outils pour travailler. Une citation de :Dr Didier Ouellet, président d'honneur de la 17e Randonnée Vélo Santé

Ça permet de s’assurer que les tissus sont bien vascularisés lors d’une opération. Dans le fond on injecte un produit intraveineux qui colore la vascularisation et ça permet que le geste chirurgical de couper des tissus soit fait de manière beaucoup plus précise. Il y a donc une réduction des complications inhérentes à toute chirurgie. On améliore donc la convalescence du patient , explique le Dr Ouellet.

Les cyclistes ont roulé de Sacré-Cœur à Baie-Trinité. Photo : Facebook / Randonnée Vélo Santé

Il ajoute que le périple de trois jours à vélo a été agréable, puisque le soleil était de la partie et le peu de vent a facilité le parcours de 100 km par jour.

La directrice du développement et coordonnatrice de la Randonnée Vélo Santé, France Lévesque, souligne pour sa part que les municipalités de la région ont encore une fois aidé au bon déroulement de l’événement.

L'accueil des municipalités est toujours aussi fidèle et vraiment on est choyé. Ils attendent les cyclistes, ils sont là pour offrir des pauses santé, ils sont là pour nous accueillir pour les repas, pour les départs le matin et toujours avec même entrain , soutient-elle.

Depuis le début de l’événement, plus de 2 millions de dollars en 17 ans ont été amassés et versés pour l’achat d’équipement spécialisé en santé, ajoute Mme Lévesque.