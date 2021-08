Un père de trois enfants attend désespérément sa famille bloquée en Afghanistan

Un homme d'Ottawa raconte qu'être séparé de sa femme et de ses trois jeunes filles en Afghanistan est terriblement angoissant et qualifie le manque d’information du gouvernement fédéral comme étant inhumain.

Alors que la famille de Noorullah Hakemi est admissible pour venir au Canada – ils ont été approuvés comme résidents permanents le 14 août – il souligne que leur sort reste encore incertain.

Je pense que ma famille sera coincée pour toujours , a déclaré M. Hakemi, un résident permanent canadien qui a auparavant été conseiller du ministre de la Défense afghan et chef d'état-major.

J'ai parlé avec Affaires mondiales Canada, je leur ai dit : "Donnez-moi des documents de voyage, donnez-moi des papiers, je veux rentrer." Si je suis censé mourir, il vaut mieux mourir à côté de mes enfants, pas ici. Une citation de :Noorullah Hakemi

M. Hakemi a déclaré que le chaos sur le terrain en Afghanistan, la fin de la mission du Canada là-bas et les restrictions imposées par les talibans sur le nombre de personnes pouvant partir ont laissé l'avenir de sa famille incertain.

Le gouvernement fédéral a déclaré vendredi que les visas délivrés aux Afghans admissibles à s’établir au Canada resteront valides même s'ils n'ont pas encore quitté le pays.

Mais sans militaires canadiens sur le terrain ou un plan d’évacuation clair, M. Hakemi ne sait pas comment cela va se passer.

Il a déclaré qu'il appelait 15 fois par jour des agences comme Affaires mondiales Canada et Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC), ainsi que divers députés, dont le ministre fédéral de la Défense Harjit Sajjan, essayant d'obtenir plus d'informations; mais presque personne n'a retourné ses appels.

Je laisse environ 100 messages à différents numéros , a déclaré M. Hakemi. Personne ne me répond.

Tôt lundi matin, il a transmis à CBCCanadian Broadcasting Corporation un message texte indiquant provenir d'Affaires mondiales Canada demandant des informations personnelles au cas où des options de départ deviendraient disponibles .

Noorullah Hakemi a déclaré que sa femme et ses enfants séjournaient actuellement avec d'autres membres de la famille dans la capitale, Kaboul, mais que cela prendra bientôt fin. Photo : Gracieuseté : Noorullah Hakemi

Les enfants ne comprennent pas la situation

M. Hakemi a déclaré que les émotions suscitées en parlant à sa famille, en particulier à sa fille de six ans, Setayesh, sont difficiles à décrire .

Ma femme pleure et mes enfants ne savent pas ce qui se passe , a déclaré M. Hakemi samedi depuis son appartement de l’avenue Lees à Ottawa.

Ma fille vient de me dire : "Envoie ton avion". Ils pensent que j'ai mon propre avion privé.

La situation est encore plus compliquée parce que la famille n'a pas de chaperon masculin , a déclaré M. Hakemi, ce qui limite leur capacité à sortir en public sous le régime taliban.

M. Hakemi a déclaré que son ancien travail de conseiller a fait qu'il était connu des talibans, et que le premier jour après être entrés dans la capitale, Kaboul, ils sont venus chez lui et ont confisqué sa voiture.

Ils ont fouillé ma maison. Ils me cherchaient, mais ma famille leur a dit : "Il n'est pas ici, il est au Canada".

Depuis deux semaines, la vie de Noorullah Hakemi est devenue cauchemardesque. Photo : Radio-Canada / Nicholas Cleroux

Les Afghans doivent évaluer la situation en matière de sécurité : IRCC

Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada a déclaré à CBCCanadian Broadcasting Corporation travailler pour soutenir ceux qui sont encore en Afghanistan, bien que le ministère n'ait pas commenté le cas de M. Hakemi, invoquant des problèmes de sécurité.

Nous comprenons que les familles sont très inquiètes de la situation en Afghanistan et s'inquiètent pour leurs proches , a déclaré le porte-parole Rémi Larivière.

Le gouvernement fédéral s'est engagé à accueillir 20 000 Afghans vulnérables et a lancé un programme d'immigration spécial pour les ressortissants afghans et leurs familles qui ont aidé le Canada.

Le fédéral a également lancé un programme humanitaire spécial axé sur la réinstallation des ressortissants afghans qui se trouvent en dehors de l'Afghanistan et n'ont pas d'autre option de protection.

Jusqu'à ce que la situation se stabilise, les personnes en Afghanistan doivent évaluer leur sécurité pour déterminer leurs options et prendre les mesures nécessaires pour protéger leur sécurité personnelle et celle de leur famille , a déclaré Rémi Larivière.

La situation politique et sécuritaire sur le terrain est très fluide. Nous travaillons de toute urgence avec nos alliés sur les prochaines étapes , ajoute-t-il.

M. Hakemi a déclaré qu'il était difficile de voir son pays tomber entre les mains de terroristes à des milliers de kilomètres, incapable d'aider et non reconnu par le gouvernement canadien .

Avec les informations de Joe Tunney