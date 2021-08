L’hôpital de Grande Prairie dégage des lits pour soigner des malades de la COVID-19

Ces derniers ont besoin d’être placés dans l’unité des soins intensifs.

Les patients ont commencé à être relocalisés samedi soir. Six devraient avoir été déplacés avant dimanche soir, explique Logan Clow, porte-parole d’ AHSServices de santé Alberta .

La sécurité des patients est notre priorité absolue. Nous ne prenons ces décisions que lorsque cela est jugé absolument nécessaire. Une citation de :Services de santé Alberta dans un tweet

Les patients qui doivent quitter l'hôpital sont transportés par ambulances terrestres et aériennes. Selon leur état de santé, ils peuvent choisir d’être soignés par des proches afin d’aider à désengorger les hôpitaux.

Le nombre de cas de COVID-19 est en forte augmentation à Grande Prairie et dans sa région, explique Services de santé Alberta.

Cinq patients occupent des lits de soins intensifs à l’Hôpital Queen Elizabeth II, dimanche. La grande majorité n’a pas été pleinement vaccinée, souligne AHSServices de santé Alberta .

Le service des urgences de l’hôpital reste cependant ouvert au public.

[L’hôpital] demeure sécuritaire et les patients n’ont pas à s’inquiéter, dit AHS. Tout patient qui présente des symptômes de la COVID-19 est isolé et soigné dans une salle désignée.

Vendredi, l’Alberta a comptabilisé plus de 1000 nouveaux cas de COVID-19 pour une troisième journée d'affilée, et la province reste celle qui dénombre le plus de cas quotidiens au pays.

D'après les informations de Thandiwe Konguavi