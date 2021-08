Divergences d'opinion sur les subventions aux énergies fossiles dans Saint-Jean-Est

Lundi, le chef du NPDNouveau Parti démocratique fédéral, Jagmeet Singh, a annoncé que son gouvernement éliminerait entièrement les subventions aux énergies fossiles s'il était élu. Les partis conservateur et libéral, quant à eux, prévoient de maintenir les subventions, à des degrés différents.

Selon un rapport du Groupe de travail sur la relance de l'industrie pétrolière et gazière de Terre-Neuve-et-Labrador, de 2010 à 2017, l'industrie pétrolière en mer a représenté près de 30 % du PIBproduit intérieur brut de la province, 13 % de la rémunération de la main-d'œuvre provinciale et 10 % des emplois.

L'industrie a connu un déclin important plus récemment, en grande partie à cause de la pandémie de COVID-19.

Utiliser les subventions pour rémunérer les travailleurs

La candidate du NPDNouveau Parti démocratique pour Saint-Jean-Est affirme que le gouvernement fédéral doit planifier la transition vers une économie plus verte, et ce, le plus tôt possible.

La candidate du NPD dans la circonscription de Saint-Jean-Est, Mary Shortall, approuve la position de Jagmeet Singh. Photo : CBC / Meg Roberts

Nous savons que nous sommes dans une situation d'urgence climatique. Si nous n'agissons pas, ce sera catastrophique , a-t-elle déclaré. Nous ne pouvons pas compter sur le pétrole et le gaz pour toujours.

Selon elle, un plan de transition doit inclure des emplois décents, équitables et sûrs pour les travailleurs du secteur pétrolier et gazier.

Elle compare la situation à l'effondrement de l'industrie de la morue et dit comprendre les craintes des travailleurs. Mme Shortfall croit que le pays peut utiliser les épreuves du passé pour mieux planifier la transition dans le secteur de l'énergie.

La candidate estime que l’argent actuellement utilisé pour subventionner l'industrie pétrolière et gazière devrait plutôt être dirigée vers les travailleurs, par l’élaboration d’un plan qui permettrait de leur garantir un emploi lorsque la transition vers l'abandon du pétrole et du gaz se fera.

Lutter d’abord contre l’endettement

Le candidat conservateur Glenn Etchegary a déclaré qu'il n'y a aucun doute que les changements climatiques représentent une urgence. Il a toutefois un point de vue différent sur les subventions au pétrole et au gaz.

Nous sommes à un moment très critique de l'histoire de notre province où nous luttons contre un endettement énorme en ce moment , a-t-il soutenu.

« L'enjeu pour nous est de donner de l'espoir aux gens, de leur donner une raison de rester à Terre-Neuve-et-Labrador », a déclaré Glenn Etchegary. Photo : CBC / Meg Roberts

Il a ajouté que la contribution aux gaz à effet de serre n'est pas un problème de son point de vue, car Terre-Neuve-et-Labrador produit des combustibles fossiles dont l'empreinte carbone est plus faible.

Glenn Etchegary a souligné le programme d'incitation de 1,5 milliard de dollars pour les entreprises pétrolières et gazières dans la plateforme conservatrice comme une aubaine pour les travailleurs.

Le monde a besoin de carburant. Il en aura encore besoin pendant un certain temps encore. Nous ne disons pas que nous ne faisons pas la transition , a-t-il déclaré, ajoutant que les revenus générés par l'industrie pétrolière et gazière pourraient financer les technologies vertes de l'avenir.

Une approche équilibrée

Le Parti libéral souhaite atteindre l'objectif de zéro émission nette, tout en protégeant les travailleurs qui seront touchés par une transition de l'industrie pétrolière et gazière.

La candidate libérale Joanne Thompson a déclaré qu'elle était en faveur d'une « approche équilibrée ». Photo : Parti libéral du Canada

Je ne pense pas que nous puissions nier le changement climatique. Nous savons que nous devons agir. Mais la différence réside dans la manière dont nous allons de l'avant , a-t-elle déclaré.

Elle a ajouté que, bien que le changement climatique soit une crise , elle appuie ce que le gouvernement libéral a fait jusqu'à présent.

Le Parti libéral du Canada n'a pas encore publié son programme complet, mais il a déjà résisté à l'idée d'abandonner complètement son soutien à l'industrie des combustibles fossiles.

D’après un texte de CBC